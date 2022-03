EDUin: Jednotné přijímací zkoušky by měly školy dělat dobrovolně

Praha - Jednotné přijímací zkoušky by podle neziskové organizace EDUin neměly být povinné. O organizaci zkoušek by měli rozhodovat ředitelé škol a místo testů od Cermatu by měli mít možnost stanovit i jiná kritéria podle charakteru studia i podmínek konkrétní školy. Na dnešním představení Auditu vzdělávacího systému za rok 2021 to doporučil programový ředitel EDUin Miroslav Hřebecký. Testy od Cermatu, který jednotné přijímací zkoušky organizuje, podle něj negativním způsobem ovlivňují výuku v základních školách a zvyšují nerovnosti ve vzdělávání.

"Hlavním doporučením v této chvíli je, aby přijímací řízení bylo vráceno čistě do gesce ředitele každé střední školy s tím, že by bylo vhodné podporovat další formy posuzování uchazečů. A to tak, aby to bylo na míru té které škole," řekl Hřebecký. Poukázal na to, že přijímací zkoušky se v současnosti dělají nejen na gymnázia, ale i na jiné maturitní obory, kde třeba ani není převis přihlášek. Jednotná přijímací zkouška musí v současnosti tvořit 60 procent hodnocení u přijímacího řízení na střední školu.

Společnost EDUin ale podle něj nepožaduje zrušení jednotných přijímacích zkoušek. "Pokud si někdo, zejména gymnázium, bude chtít nadále zadávat tyto testy, nechme je," řekl Hřebecký. Tyto testy by se podle něj měly didakticky zdokonalit. EDUin je ale považuje za lepší než testy, které by si školy mohly vytvořit podomácku, dodal.

Jako alternativu k jednotným přijímacím zkouškám by podle organizace mohly školy využít například testy obecných studijních předpokladů nebo z dalších předmětů, pohovory, praktické a talentové zkoušky, dosavadní výsledky práce žáka nebo psychodiagnostiku. Třeba testy z cizích jazyků by vedle češtiny a matematiky mohl nabízet i Cermat, míní Hřebecký.

Organizace EDUin by podle něj uvítala také změnu dosavadního systému dvou přihlášek na systém algoritmu, který by uchazečům umožňoval podat přihlášek víc. Takový systém používají některé západní státy, řekl ředitel. Uchazeč si v něm stanoví preference škol a algoritmus pak podle výsledků u přijímacího řízení vyhodnotí, kde může být žák přijat. V současnosti podávají uchazeči přihlášku nejvýše na dvě školy. Z obou termínů zkoušek se jim potom pro obě školy započítává lepší výsledek.

Cermat by kromě toho podle Hřebeckého měl vyhodnocovat, jak se daří vybírat žáky, kteří potom maturují. V současnosti je jejich úspěšnost ve studiu podle odhadů asi poloviční, řekl. Ukazuje to podle něj na to, že současné nastavení přijímacích zkoušek není efektivní.

Doplnil, že by navíc bylo dobré zdigitalizovat příjem přihlášek ke zkouškám. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) minulý týden ČTK řekl, že elektronické přihlášky k jednotným přijímacím zkouškám by se mohly zavést od příštího roku. Fungování systému by podle něj mělo do podzimu navrhnout vedení Cermatu.