Edmonton díky dvěma bodům McDavida porazil Washington 4:3 v prodloužení

New York - Hokejisté Edmontonu po třech prohrách zabrali, porazili Washington 4:3 v prodloužení a v boji o play off z devátého místa ztrácí na osmý Dallas jeden bod. Vítěznou brankou a asistencí pomohl Oilers Connor McDavid. Alexandr Ovečkin, jenž v úterý v historickém pořadí střelců vyrovnal třetího Jaromíra Jágra, proti Edmontonu nebodoval.Skóre utkání otevřel na začátku druhé třetiny hostující Nicklas Bäckström. Oilers ale góly Kailera Yamamota a Codyho Ceciho do konce druhé dvacetiminutovky stav zápasu otočili.O vyrovnání se ve 47. minutě postaral T.J. Oshie, ale domácí zásluhou Brada Malonea opět odskočili do těsného vedení. V závěru tlak Capitals sílil, ale brankář Mikko Koskinen odolával.Když už se zdálo, že Edmonton hubený náskok udrží, našel si puk mezi kruhy Oshie a dvě sekundy před závěrečnou sirénou svou druhou brankou v zápase srovnal. Prodloužení po třech a půl minutách rozhodl McDavid, jenž po výborné práci Leona Draisaitla na obranné modré čáře zakončil únik dva na jednoho rychlou střelou zápěstím.

NHL:

Edmonton - Washington 4:3 v prodl. (0:0, 2:1, 1:2 - 1:0)

Branky: 33. Yamamoto, 39. Ceci, 51. B. Malone, 64. McDavid – 47. a 60. Oshie, 23. Bäckström. Střely na branku: 40:32. Diváci: 16.368. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. B. Malone (oba Edmonton), 3. Oshie (Washington).

Vancouver - Montreal 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Branky: 14. Hamonic, 31. Boeser, 44. J. T. Miller, 49. Elias Pettersson, 60. Horvat – 13. a 35. Lehkonen, 56. R. Pitlick. Střely na branku: 33:25. Diváci: 18.654. Hvězdy zápasu: 1. J. T. Miller (Vancouver), 2. Lehkonen (Montreal), 3. Boeser (Vancouver).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 57 39 5 13 237:167 83 2. Tampa Bay 56 37 6 13 196:162 80 3. Toronto 57 37 4 16 213:171 78 4. Boston 57 34 5 18 173:155 73 5. Detroit 57 24 6 27 165:212 54 6. Ottawa 56 20 5 31 147:180 45 7. Buffalo 58 18 8 32 154:209 44 8. Montreal 57 15 7 35 140:217 37

Metropolitní divize:

1. Carolina 56 39 5 12 191:134 83 2. Pittsburgh 58 34 9 15 188:156 77 3. NY Rangers 57 36 5 16 171:144 77 4. Washington 59 31 10 18 193:166 72 5. Columbus 57 28 3 26 190:210 59 6. NY Islanders 53 21 8 24 137:152 50 7. New Jersey 57 21 5 31 176:205 47 8. Philadelphia 56 18 10 28 141:193 46

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 58 41 5 12 230:168 87 2. St. Louis 56 32 7 17 195:155 71 3. Minnesota 55 33 3 19 208:179 69 4. Nashville 56 32 4 20 176:156 68 5. Dallas 56 32 3 21 166:162 67 6. Winnipeg 57 25 10 22 174:178 60 7. Chicago 58 21 8 29 152:201 50 8. Arizona 56 17 4 35 141:203 38

Pacifická divize:

1. Calgary 56 34 7 15 197:139 75 2. Los Angeles 58 32 7 19 172:162 71 3. Vegas 58 32 4 22 185:169 68 4. Edmonton 58 31 4 23 189:186 66 5. Vancouver 58 29 6 23 169:168 64 6. Anaheim 59 27 9 23 175:187 63 7. San Jose 56 24 7 25 145:179 55 8. Seattle 59 17 5 37 152:213 39