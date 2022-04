Ed Sheeran vyhrál plagiátorský spor o píseň Shape Of You

Londýn - Britský písničkář Ed Sheeran dnes u londýnského vrchního soudu vyhrál spor v kauze údajného plagiátorství, z něhož byl obviněn v souvislosti se svým velkým hitem Shape of You z roku 2017. Informovaly o tom zahraniční agentury.

Sheeran čelil obvinění, že pro refrén svého hitu opsal některé části songu Oh Why z roku 2015, jehož autory jsou zpěvák Sami Chokri alias Sami Switch a hudební producent Ross O'Donoghue. I když existují podobnosti mezi slovními obraty Oh Why a Oh I, jsou tu i významné rozdíly, konstatoval soudce Antony Zacaroli a vyjádřil přesvědčení, že Sheeran "ani úmyslně ani bezděčně" nekopíroval slovní spojení z písně Oh Why při vytváření songu Shape of You.

Sheeran a jeho spolupracovníci, hudebník John McDaid a producent Steven McCutcheon, od začátku obvinění popírali s tím, že si nepamatují, že by někdy předtím píseň Oh Why slyšeli. Jejich hit Shape of You se v roce 2017 stal v Británii nejprodávanější písní na digitálních platformách a má více než 5,6 miliardy zhlédnutí na platformě YouTube.

Slavný zpěvák dnes řekl, že nepodložená tvrzení o porušování autorských práv poškozují hudební průmysl. "I když my máme zjevnou radost z výsledku, cítím, že vznesené nároky jako tento jsou teď poněkud příliš běžné a stalo se to součástí kultury, v níž se nárok vyhlásí s myšlenkou, že urovnání bude levnější než projednání u soudu, i když požadavek nemá žádné opodstatnění," uvedl Sheeran ve videu umístěném na twitteru. "Žaloby nejsou příjemná zkušenost a doufám, že tento rozsudek bude mít za následek, že se v budoucnu vyhneme neopodstatněným požadavkům, jako je tento," řekl také Sheeran.