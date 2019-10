Eberle druhým hattrickem kariéry pomohl Plzni rozstřílet Třinec

Plzeň - K debaklu úřadujících mistrů z Třince na plzeňském ledě výrazně přispěl v dnešní dohrávce 13. kola útočník Jan Eberle, jenž během první třetiny zajistil čistým hattrickem Západočechům tříbrankové vedení. Z těžkého úderu v úvodní dvacetiminutovce se už hosté nezvedli a Indiáni tak slavili vysokou výhru 6:1 proti soupeři, který je vyřadil v dubnu v semifinále.

"Za minulou sezonou jsem zavřel vrata, nemůžeme už z toho vycházet. My to hrajeme kvůli nějakým cílům do nové sezony. Chceme tady porazit každého. Vyloženě jako odvetu jsme to nebrali," prohlásil třicetiletý útočník, jenž se mezi šestou a 18. minutou první třetiny třikrát gólově prosadil.

"Začali jsme dobře a dostávali jsme se do šancí. Byla to práce celého týmu a lajny. Dneska nám to tam napadalo," pochvaloval si Eberle spolupráci se spoluhráči ze třetího útoku Indiánů Petrem Kodýtkem a Petrem Strakou.

"Poprvé mě krásně našel přihrávkou přes beka Petr Straka. Podruhé jsem to zkusil bekhendem z úhlu, takové zakončení je nečekané. Gólmanům se to špatně čte a je obrovské plus, že to tam spadlo. Nakonec při tom třetím jsem si na nájezd už věřil," popisoval svoje branky Eberle, jenž se v dosavadních 11 zápasech sezony prosadil střelecky pouze jedinkrát.

Dnes navázal na první hattrick kariéry z prosince 2018 v Chomutově. "Výběr místa byl dnes asi podobně dobrý. Dostal jsem se do tolika šancí. Jenom na to navázat zítra," přál si kladenský odchovanec před soubojem se Spartou.

Rychlonohý útočník měl ještě dvě brankové příležitosti ve druhé části, ale na předchozí střeleckou explozi už nenavázal. "Tři góly jsou dost, ale vždycky jich člověk chce dát víc. Je škoda, že jsem další šance neproměnil. Pak už to tam bohužel nepadalo, ale naštěstí to dneska nevadilo," oddechl si Eberle, který má v extralize na kontě z 529 utkání 176 bodů za 76 gólů a 100 asistencí.

Přes jednoznačný výsledek se Třinec ani za nepříznivého stavu dlouho nevzdával a především při plzeňských vyloučeních ve druhé a třetí třetině sahal po kontaktní brance. "Mají silné přesilovky. Snažili jsme se je všechny ubránit, každá taková nás nakopne. Za stavu 3:1 to nebylo jednoznačné utkání. Zlomil to až gól na 4:1, do té doby to byl vyrovnaný zápas," řekl Eberle.

Plzeňský tým včetně dnešního zápasu odehraje tři utkání ve čtyřech dnech. V úterý se představí v Litvínově. "Program takový je a my se s tím musíme vypořádat nejlíp, jak dokážeme. Jsme profesionálové. Nám se samozřejmě bude regenerovat líp. Nebudeme mít mozkomory v hlavě. Uhráli jsme tři body se silným týmem a půjdeme do toho s čistou hlavou vyhrát," dodal plzeňský hrdina.