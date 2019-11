EASA: Boeingy 737 MAX by mohly v EU začít létat v 1. čtvrtletí

Helsinky - Letadla Boeing 737 MAX, která jsou od letošního března odstavena z provozu, by mohla v Evropě začít znovu létat v prvním čtvrtletí příštího roku. Řekl to dnes výkonný ředitel Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) Patrick Ky.

EASA očekává, že udělí povolení k letům v lednu. Obnovení komerčních letů však mohou o dva měsíce zpozdit přípravy jednotlivých národních úřadů a leteckých společností, uvedla agentura Reuters.

Letadla 737 MAX, která jsou nejprodávanějším modelem Boeingu, byla po celém světě odstavena z provozu v březnu. Důvodem jsou dvě tragické nehody, při kterých přišlo o život celkem 346 lidí. Úřady nyní zkoumají software, který je za potíže zodpovědný.

EASA plánuje vlastní program kontrol, než umožní lety v Evropě obnovit. Ky dodal, že evropští odborníci odcestovali minulý týden do továren firmy Rockwell Collins v americkém státě Iowa, aby tam zahájili audit nejnovější verze softwaru. Společnost Rockwell Collins spolu s Boeingem vyvinula software kontroly letu pro letadla MAX. Evropský úřad doufá, že detailní kontrolu softwaru dokončí tento měsíc. Pokud vše půjde hladce, mohou se v prosinci uskutečnit letové testy, uvedl Ky.

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) v září uvedl, že povolí návrat letadel do provozu měsíc po důležitém certifikačním zkušebním letu tohoto stroje. Zatím však není jasné, kdy Boeing tento let uskuteční. Boeing prohlásil, že by chtěl letadla vrátit do provozu po úpravě softwaru do konce letošního roku.