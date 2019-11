E15: Toman s podnikateli předčasně ukončil návštěvu Ruska

Praha - Ministr zemědělství Miroslav Toman dnes předčasně ukončil pětidenní cestu s podnikatelskou misí v Rusku. Tamní úřady neumožnily delegaci přelet z Moskvy do Kazaně, ministr s podnikateli se proto vrací do Prahy, napsal dnes server deníku E15. Jednání ruských úřadů podle Tomana vyvolává znepokojení nad vzniklou situací, která vyvolává otázky nad skutečným zájmem ruské strany o vzájemnou spolupráci.

Cesta podnikatelské mise začala v pondělí, měla trvat do pátku. Ve středu měl ministr s podnikateli přeletět z Moskvy do Kazaně na jednání s představiteli Tatarstánu, cesta se ale už neuskutečnila. "Bohužel ruská strana i přes předchozí ujištění nedodržela dohodu a neumožnila letadlu s delegací vnitrostátní přelet do Kazaně," citoval server mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého.

Toman vyjádřil zklamání nad postojem ruských úřadů, podle něj byl ze strany podnikatelů na obou stranách zájem na spolupráci. Předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS František Masopust označil ruský postoj za negativní signál pro všechny české podnikatele, kteří v Rusku obchodují.

Česko-ruské vztahy letos negativně ovlivnilo několik událostí. V červnu vyvolal v Česku pobouření návrh ruských poslanců, aby účastníci vojenské invaze do bývalého Československa v srpnu 1968 získali status válečných veteránů. V září vyvolal spory návrh Prahy 6 na odstranění pomníku sovětského maršála Ivana Koněva, ruský ministr kultury Vladimir Medinskij kvůli tomu přirovnal starostu městské části Ondřeje Koláře (TOP 09) k nacistickým pohlavárům. Starosta městské části Praha-Řeporyje Pavel Novotný (ODS) se zase dostal do sporu s ruskou ambasádou kvůli záměru zřídit v městské části pomník vlasovcům. Rusko tento měsíc také zařadilo českou humanitární organizaci Člověk v tísni na seznam nežádoucích organizací.

Už v minulosti měla česká delegace v Rusku problémy s vnitrostátním přeletem. V roce 2015 bránili pracovníci moskevského letiště několik hodin delegaci vedené tehdejším místopředsedou Poslanecké sněmovny Petrem Gazdíkem (STAN) v odletu českým armádním speciálem do Uljanovska, kde měli odhalit památník padlým československým legionářům. Do řešení věci se tehdy zapojila Sněmovna i česká diplomacie, ruská strana následně incident označila za nešťastné nedorozumění.