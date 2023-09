E15: Škoda Auto kvůli dopadům záplav ve Slovinsku omezí výrobu

Mladá Boleslav - Automobilka Škoda Auto přechodně omezí výrobu ve svých továrnách v Mladé Boleslavi a Kvasinách na Rychnovsku. Zdůvodnila to dopadem záplav ve Slovinsku na svého významného dodavatele. Napsal to dnes server E15.cz, podle kterého by omezení mohlo trvat dva týdny a redukce výroby se nedotkne plně elektrického modelu Enyaq. Automobilka informace nechtěla komentovat.

"Vážení dodavatelé, jak jste již byli informováni, tak se potýkáme s rizikem zabezpečení výroby vlivem přírodní katastrofy ve Slovinsku, kterou byl postižen i jeden z našich klíčových subdodavatelů. Z tohoto důvodu jsme nuceni redukovat výrobu i ve výrobních závodech Škoda Auto v Mladé Boleslavi a v Kvasinách," cituje E15 z dopisu rozeslaného dnes. Z dopisu podle deníku vyplývá, že montážní linky v Kvasinách budou bez výroby po celý příští týden.

Škoda Auto podle E15 odkázala na své dřívější vyjádření, v němž mimo jiné uvedla, že částečné omezení výroby v Mladé Boleslavi a Kvasinách v současné době nelze vyloučit. "Naše týmy usilovně pracují na tom, aby případné dopady snížily na minimum a našim zákazníkům bylo dodáno co nejvíce vozů. O veškerých krocích budeme jednat se sociálním partnerem Odbory KOVO," uvedla automobilka.

Ze stejných důvodů už dříve automobilka Volkswagen, která spadá pod stejnojmenný koncern stejně jako Škoda Auto, omezila výrobu v továrně na užitkové automobily v Hannoveru a ve svém závodě ve Wolfsburgu. Na několik týdnů přeruší výrobu také portugalská továrna Volkswagenu, a to od 11. září do 12. listopadu, píše E15. Jak dlouho omezení v koncernových továrnách potrvají, zatím není jasné.

Kvůli chybějícím dílům od dodavatele zastavila ve středních Čechách výrobu kolínská automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic. Neplánovaná odstávka začala 22. srpna a potrvá i příští týden, minimálně do pátku 15. září. Toyota postrádá plastové díly od společnosti Novares CZ Zebrak, jejíž výrobní a skladovací prostory v Žebráku na Berounsku zničil v polovině srpna požár.