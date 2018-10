Praha - Blok domů za několik miliard korun nad kolejištěm u hlavního nádraží v Praze chtějí postavit státem vlastněný dopravce České dráhy (ČD), investiční skupina Penta a projekční firma Sudop. Uvedl to dnes deník E15 na základě vyjádření představitelů firem. Společný podnik ČD, Penty a Sudopu počítá se zastřešením kolejí mezi ulicemi Španělská, Legerova a Vinohradská u jižního konce nádraží. Na této ploše by poté vyrostly několikapatrové domy.

"Celé nádraží a koleje chceme zastřešit, a na desce, která nad kolejemi vznikne, se budou stavět domy nebo administrativní budovy. Mají to být čtyř- až pětipatrové stavby, které nebudou bránit ve výhledu na Pražský hrad," řekl E15 generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec. Investice do tohoto projektu budou podle něj v řádu jednotek miliard korun. Společný podnik firem by stavbu financoval částečně z vlastních zdrojů a částečně bankovním úvěrem.

"Velikost dané plochy dovolí výstavbu menšího bloku domů, územní plán tam umožňuje stavět," sdělil deníku ředitel Penty pro komerční výstavbu Pavel Streblov. ČD podle Kupce pozemky pro stavbu budov prodají, až se podaří získat stavební povolení. Dosáhnou tak podle něj výrazně vyšší ceny.

ČD, Penta a Sudop spolupracují také na stavbě komplexu budov u Masarykova nádraží v centru Prahy. Vzniknout tam podle plánů mají kanceláře, obchody, restaurace, hotel či park. I u tohoto projektu se pravděpodobně budou náklady pohybovat v miliardách korun.