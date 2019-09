E.ON smí koupit část innogy, pokud prodá její aktivity v ČR

Brusel - Energetická společnost E.ON smí převzít část majetku firmy innogy, pokud splní určité podmínky, mezi které patří prodej plynárenských a elektrárenských aktivit innogy v České republice. Rozhodla o tom Evropská komise (EK). Schválila tak návrh, který jí E.ON předložil. V návaznosti na rozhodnutí EK rezignoval generální ředitel společnosti innogy Česká republika Martin Herrmann. Nahradí ho Tomáš Varcop (54).

Chystaný prodej aktivit innogy v Česku považuje E.ON za svůj největší ústupek Evropské komisi. Kdyby to bylo možné, rád by si je ponechal, řekl dnes na tiskové konferenci v německém Essenu šéf E.ON Johannes Teyssen. Společnost innogy je největším distributorem plynu v České republice, kde na konci loňského roku zaměstnávala zhruba 4100 lidí. Firma v Česku zajišťuje dodávky zemního plynu, elektřiny a další služby pro více než 1,6 milionu zákazníků. Nový investor obchodní části energetické skupiny innogy v ČR má být znám v příštím roce. Podle mluvčího innogy ČR Martina Chalupského pro české zákazníky nic nemění a nehrozí, že by museli hledat nového dodavatele.

Kromě Herrmanna z innogy ČR odchází finanční ředitel společnosti Thomas Merker, kterého nahradí Zbyněk Solecký (49), uvedl Chalupský. Třetím členem vedení bude Josef Benda (40), dodal. Herrmann odchází po 17 letech práce pro innogy či dříve RWE v Česku. Nově se bude věnovat práci v představenstvu innogy SE v Essenu jako člen představenstva zodpovědný za obchodní aktivity.

Web Euro.cz tento týden napsal, že mezi zájemce o obchodní část innogy ČR patří společnosti ČEZ, Energetický a průmyslový holding podnikatele Daniela Křetínského, KKCG podnikatele Karla Komárka, slovenské SPP a australská finanční skupina Macquarie, respektive její divize Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA).

Sdružení investorů pod vedení MIRA se má v návaznosti na aktuální rozhodnutí EK stát jediným vlastníkem další části české innogy - firmy innogy Grid Holding (iGH), pod kterou spadá převážná část distribuce plynu v ČR. MIRA, jež aktuálně v iGH vlastní 49,96 procenta, na konci dubna oznámila, že uplatnila smluvní předkupní právo na zbývajících 50,04 procenta, které nyní vlastní společnost RWE. RWE sdělila, že sdružení investorů pod vedením MIRA zaplatilo za zbylý podíl v innogy Grid Holding zhruba 1,8 miliardy eur (46,2 miliardy Kč), uvedla dříve agentura Reuters.

E.ON kupuje majetek innogy v rámci složité dohody o výměně majetku s německou energetickou firmou RWE. E.ON by po dokončení transakce měl působit převážně v distribuci a maloobchodním prodeji elektřiny a plynu, RWE zejména v produkci elektřiny na velkoobchodním trhu. RWE se také stane klíčovým hráčem na trhu obnovitelných zdrojů energie.

"V České republice se pro klienty společnosti E.ON po transakci mezi mateřskou společností E.ON SE a RWE nic nemění - management, smlouvy, dohody i kontakty zůstávají stále stejné. Platí to pro klienty z řad domácností i firem a také pro distribuční klienty," dodal generální ředitel skupiny E.ON v ČR Martin Záklasník.