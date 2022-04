E.ON: Pokud by přišlo embargo na ruský plyn, má Evropa velký problém

Berlín - Pokud by přišlo embargo na ruský plyn, má nejen Německo, ale celá Evropa velký problém. V sázce by mohla být i samotná existence Evropské unie. Hospodářskému deníku Handelsblatt to zopakoval šéf energetického koncernu E.ON Leonhard Birnbaum. Zároveň vyloučil návrat k jaderné energetice v Německu, nebrání se ale prodloužení životnosti německých uhelných elektráren.

"Nejde o to, že by takový krok tvrdě zasáhl pouze Německo, obrovský problém by měla Evropa," řekl Birnbaum Handelsblattu. Například Slovensko je zcela závislé na ruském plynu. Česká republika a Rakousko získávají většinu zemního plynu z Ruska, upřesnil.

"Pokud si myslíme, že dokážeme zajistit dodávky do Německa, aniž bychom se společně starali o ostatní země, pak se EU rozpadne,“ pokračoval šéf německého podniku. "Nesmíme to považovat za národní záležitost," dodal Birnbaum a zopakoval, že má za správné a zodpovědné, že spolková vláda embargo na plyn jako odvetné opatření za ruskou invazi na Ukrajinu odmítá.

Už koncem března manažer uvedl, že Německo bude potřebovat na zajištění nezávislosti na ruském plynu tři roky. "Budeme-li rychlejší, je to pěkné, ale rozhodně to není otázka tří měsíců," řekl nyní Birnbaum Handelsblattu.

Ruská vojska zahájila invazi na Ukrajinu 24. února. Od té doby EU zavedla proti Rusku řadu sankcí, a to jak na jednotlivce, tak i na podniky. Naposledy před dvěma týdny schválila pátý soubor sankcí, který zahrnuje zákaz dovozu ruského uhlí do EU s platností od 10. srpna.

Sama společnost E.ON se připojila k dalším energetickým firmám a začala se odvracet od Ruska. Nemá žádné dlouhodobé smlouvy o dodávkách přímo s ruskými producenty, ale část plynu nakupovala od obchodních společností Gazpromu v Evropě.