E.ON otevřela svůj první ultrarychlý dobíjecí hub v Česku, do tří let jich přibude dalších dvanáct

Společnost E.ON otevřela v Sulejovicích u Lovosic svůj první ultrarychlý dobíjecí hub v Česku a v následujících letech bude masivně investovat do další veřejné infrastruktury. V celé Evropě by do roku 2026 měla být síť E.ON Drive rozšířena o dalších 5000 dobíjecích bodů. Zaměřit se přitom E.ON chce na rychlé a ultrarychlé dobíjení a komfort zákazníků. Neméně důležitá ale bude také nabídka domácího a firemního dobíjení, jak ukazuje pilotní projekt spolupráce s automobilkou KIA.

"Pro E.ON je podpora elektromobility jedním z klíčových témat v celé Evropě. Od roku 2011, kdy jsme na brněnském letišti otevřeli první veřejnou dobíjecí stanici v Česku, jsme ušli velký kus cesty. A ten největší v posledních letech. Ještě v roce 2017 měla naše síť patnáct stanic. Aktuálně už mohou řidiči využít 150 stanic a v tomto ohledu patříme k čelným společnostem, které se na výstavbě veřejné dobíjecí infrastruktury podílejí. Na konci tohoto roku plánujeme mít v naší síti v České republice na 300 veřejných dobíjecích stanic a jen v letošním roce budeme do veřejné infrastruktury investovat zhruba 80 milionů korun. Hub v Sulejovicích, který je prvním z třinácti celkově plánovaných, by měl být do budoucna standardem pro naše zákazníky. Stejně jako možnost zaplatit u všech stojanů E.ON Drive v Evropě jednou kartou. Už jsme ve finální fázi implementace a brzy tuhle možnost našim zákazníkům nabídneme,“ popisuje nejbližší plány Claudia Viohl, CEO skupiny E.ON v České republice.

Záznam slavnostního otevření:

E.ON Drive v Evropě bude mít brzy 17.000 dobíjecích bodů

Plány společnosti E.ON v České republice korespondují s vizí v dalších zemích. Síť E.ON Drive protíná jedenáct evropských států od Norska po Rumunsko a má na 12 tisíc dobíjecích bodů. Většina z nich je v tuto chvíli pro AC dobíjení o výkonu do 42kW. Zhruba 10 procent jich je rychlodobíjecích a přibližně dvě procenta jsou ultrarychlé dobíječky (UFC). A tento poměr by se měl do budoucna změnit.

"Jen za minulý rok v síti E.ON Drive v celé Evropě evidujeme více než dva miliony dobití, při kterých uživatelé elektromobilů odebrali přes 36 GWh elektrické energie. Vidíme zvyšující se trendy v této oblasti. Naše síť bude dál velmi významně růst. Když se dnes bavíme o tom, že máme na 12 tisíc dobíjecích bodů, do roku 2026 jich chceme mít 17 tisíc. Ve všech zemích, kde působíme, chceme patřit mezi tři hlavní hráče na poli elektromobility a zaměřit se hodláme především na ultrarychlé dobíjení, které je klíčové pro pohodlné cestování napříč celou Evropou. Podobně jako tady v Sulejovicích vybavíme dalších více než 200 lokalit ve všech zemích, kde působíme,“ vysvětluje Sukhjinder Singh, člen vedení společnosti E.ON Drive Infrastructure.

O ultrarychlém dobíjecím hubu v Sulejovicích

Společnost E.ON otevírá svůj druhý dobíjecí hub v síti E.ON Drive v České republice a vůbec první, který je složen výhradně z ultrarychlých dobíjecích stanic. Během roční výstavby, která stála zhruba 20 milionů korun, vznikla nejdříve CNG plnicí stanice, kterou posléze doplnily tři ultrarychlé dobíjecí stanice. Jedna stanice je od společnosti ABB a disponuje výkonem 175kW. Jedná se o modulární architekturu, kdy se dá velmi jednoduchým zásahem výkon navýšit až na 350 kW. Další dvě dobíječky jsou od společnosti Alpitronic a mají výkon 150 kW a dva DC dobíjecí body. To znamená, že v Sulejovicích může dobít najednou na další cestu do deseti minut až pět automobilů.

Dobíjecí hub nabídne uživatelům řadu doplňkových služeb. Registrovaní zákazníci v systému E.ON Drive budou moci doplnit vodu do ostřikovačů nebo zdarma použít vysavač, a využít tak dobu, po kterou budou dobíjet. Před nepřízní počasí je ochrání betonový přístřešek, který je vyrobený technologií 3D tisku. Na jaře tady také vznikne odpočinková zóna s herními prvky pro děti a lavičkami.

V ČR do tří let vyroste 12 dalších hubů s ultrarychlými dobíječkami

Instalování UFC dobíjecích hubů, a tím i posilování jednotlivých míst, kde se dá dobíjet, je cesta, kterou chce E.ON v České republice jít do budoucna dál. První dobíjecí hub ve Vystrkově u Humpolce patří k nejvytěžovanější lokalitě v síti E.ON Drive v Česku. Jen za minulý rok tam odebrali řidiči zhruba 13 procent celého objemu, který v síti E.ON Drive dobili. Celkem odebrali 627 MWh. Společně se svými partnery E.ON vybral vhodná místa po celé České republice, která jsou v blízkosti hlavních dopravních tahů a kolem nich vznikne 12 dalších UFC dobíjecích hubů. Osm z nich bude osazeno třemi stojany a každý bude mít výkon 300 kW a budou tak schopni odbavit až šest vozidel najednou. Další čtyři huby budou disponovat dvěma stojany o stejném výkonu 300 kW, které zvládnou dobíjet naráz čtyři vozidla. Huby by měly do budoucna vzniknout například v Brně, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Olomouci a v Praze.

Spolupráce se společností KIA ukazuje výhodné řešení pro firmy i domácnosti

Rozvoj elektromobility se ale netýká pouze veřejného dobíjení. Ruku v ruce s ním jde i rozvoj domácího nebo firemního dobíjení. "Obecně lze říci, že s rozvojem prodejů elektromobilů na českém trhu se současně rozvíjí i poptávka po možnostech dobíjení ve firmách a v domácnostech. Rezidenční dobíjení je pro nás dalším pilířem naší činnosti. V tomto segmentu evidujeme meziroční růst, který výrazně převyšuje naše očekávání. Dominantní je sektor B2B, který má zároveň vyšší požadavky na kvalitu dodaných služeb. Zájem je zejména o komplexní energetické systémy, možnosti využívání fotovoltaiky pro účely dobíjení nebo o rozúčtování nákladů pro zaměstnance,“ dodává Martin Klíma, vedoucí Mobility Services společnosti E.ON Energie.

Praktické možnosti ilustruje úspěšná spolupráce se společností KIA, kterou E.ON kompletně vybavil dobíjecími systémy v jejích autosalonech i školicím středisku. E.ON pro automobilovou společnost zajistí také kompletní řešení pro oblast domácího dobíjení jejích zákazníků, kteří si elektromobil KIA zakoupí. Včetně vyřízení dotace.

"V České republice máme už dnes nejširší nabídku elektrifikovaných vozů na trhu a do roku 2025 plánujeme nabízet celkem jedenáct čistě bateriových elektromobilů. V souladu s tímto cílem jsme se v posledních letech zaměřili také na rozvoj kompletního balíčku služeb spojených s elektromobilitou. Jeho součástí je ve spolupráci s E.ON také vyjednání dotace na pořízení wallboxu, jeho dodání i instalace, a to jak pro firemní zákazníky, tak pro domácnosti,“ říká Arnošt Barna, generální ředitel Kia Czech.

Do roku 2025 plánuje automobilka investovat do rozvoje inovativních technologií přibližně 340 miliard korun, přičemž výrazná část z těchto peněz bude použita na rozvoj elektromobility. Kia se loni rovněž zapojila do rozšiřování dobíjecí infrastruktury v ČR a svou dealerskou síť kompletně vybavila dobíjecími wallboxy. Samotné dobíjení pak majitelům vozů Kia usnadňuje Kia EV Power Card. Ta umožňuje za výhodné ceny dobíjet v tuzemsku u největších operátorů veřejné dobíjecí sítě, a navíc od února 2022 i v Rakousku a v Německu. "Již od příštího měsíce nabídneme našim zákazníkům rovněž produkt Kia Charge, což je karta a aplikace, která zpřístupňuje další dobíjecí místa napříč Evropou,“ dodává Arnošt Barna. Podíl elektrifikovaných vozů značky Kia na prodejích v Evropě představuje již téměř 50 procent a celosvětově disponuje elektrifikovaným pohonem každý desátý vůz Kia.