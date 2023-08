E.ON od září zlevní 140.000 klientů plyn, bude o čtvrtinu pod cenovým stropem

Praha - Energetická společnost E.ON od září zlevní plyn všem svým stávajícím zákazníkům, kteří nemají fixovanou cenu. Týkat by se to mělo přibližně 140.000 klientů. Oproti současnosti jim klesnou ceny o 16 procent, vůči vládnímu cenovému stropu pak budou nižší až o čtvrtinu. Firma zároveň do dalších týdnů zvažuje i možné úpravy cen elektřiny. Společnost E.ON o tom informovala ČTK. Ceny energií postupně snižují i ostatní dodavatelé v Česku.

Kvůli růstu cen na velkoobchodních burzách česká vláda pro letošní rok stanovila cenové stropy na 5000 korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny bez DPH a 2500 korun za jednu MWh plynu. Na úplném začátku roku dodavatelé zpravidla nabízeli tyto ceny, během roku, po zlevnění energií na burze, ale začali postupně přicházet s novými výhodnějšími produkty.

U E.ON bude od září zákazník s běžnou spotřebou bez fixace platit 2321 Kč s DPH za megawatthodinu (MWh) plynu. Oproti svým současným cenám ušetří 436 Kč za MWh a oproti stále platným cenovým stropům je pak úspora 704 Kč za MWh.

"Všem těmto zákazníkům zároveň přepočítáme zálohy. Když je bude možné snížit, pošleme jim nový rozpis záloh nebo je upravíme v nejbližším vyúčtování. Aktuální nastavení záloh najdou klienti na portále Energie24, kde si je můžou i sami upravit," uvedl vedoucí prodeje energií pro domácnosti a prokurista společnosti E.ON Energie Radek Fišer. Zákazníci dostanou informace o zlevnění e-mailem nebo dopisem.

E.ON zároveň plánuje oslovit zákazníky, kteří mají u společnosti dlouhodobý závazek. V současnosti jde o několik tisíc klientů. "Během podzimu je aktivně oslovíme s novou nabídkou. Půjde o dvouletý fixovaný produkt, který je v elektřině pod aktuálním cenovým stropem o více než 20 procent a v plynu o více než 30 procent. Je to stejný produkt, který nabízíme i ostatním zákazníkům, kteří si chtějí svou cenu zafixovat," dodal Fišer.

E.ON snižuje ceny plynu letos už podruhé, ceny pod vládními stropy společnost začala u plynu i elektřiny nabízet v únoru. V prvních měsících roku snížily ceny pod vládní cenový strop vedle E.ON například také innogy, Centropol, Pražská plynárenská a další dodavatelé. Nový fixovaný produkt s postupně klesající cenou od jara nabízí také ČEZ. Nové nabídky v posledních týdnech opět představily například Pražská energetika, innogy nebo MND.

Podle analytiků budou ceny energií pro odběratele v příštích týdnech zřejmě dál klesat. Výraznější vliv by na to zatím neměly mít ani současné výkyvy na velkoobchodním trhu, především velcí dodavatelé totiž tvoří ceny podle dlouhodobého vývoje na trhu, který je od začátku roku příznivý, uvedli nedávno analytici pro ČTK.