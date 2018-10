Praha - Společnost E.ON zdraží od listopadu části klientů cenu plynu, a to v průměru o pět procent. Důvodem je dlouhodobě rostoucí cena komodity na burzách. ČTK to sdělila mluvčí firmy Martina Slavíková. Jakého podílu zákazníků se navýšení dotkne, nespecifikovala. Uvedla pouze, že se změna ceny netýká odběratelů, kteří mají uzavřené produkty s fixací ceny na několik let. Na růst velkoobchodní ceny plynu upozorňují i další dodavatelé, ceny pro zákazníky ale zatím většina z nich drží na současné výši.

"Pro klienty se smlouvou na dobu neurčitou jsme neměnili cenu plynu od konce roku 2012, to znamená skoro šest let. Výrazné zdražení ceny plynu na burzách v žádném případě do cen pro spotřebitele nepromítneme v plné míře, naopak jsme se snažili, aby změny klienti pocítili co nejméně," řekla dnes ČTK Slavíková. Například na Pražské energetické burze činí v současnosti cena plynu pro rok 2019 zhruba 26,5 eura za megawatthodinu (MWh), meziročně o polovinu více. Výrazně roste také velkoobchodní cena elektřiny, na což už prakticky všichni dodavatelé zareagovali během letošního roku zvýšením cen nefixovaných produktů.

E.ON je prvním významnějším dodavatelem, který přistupuje k růstu cen také u plynu. Slavíková upřesnila, že dotčené domácnosti, které využívají plyn jen na vaření, zaplatí po zdražení ročně v průměru o 70 korun víc. "Lidé, kteří bydlí v domě, používají plyn i pro ohřev vody a topení a nemají ceny plynu zafixovány, si připlatí průměrně necelých 150 korun měsíčně. S produktem Komplet plyn však klienti zároveň mají pravidelnou roční kontrolu kotle a spalinových cest, která obvykle stojí 1500 až 2000 korun, již v ceně dodávek plynu," dodala mluvčí. V současnosti dodává E.ON plyn asi 227.000 zákazníků, převážně v jižních Čechách a na jižní Moravě.

Další dodavatelé, které dnes ČTK oslovila, zatím zvýšení ceny plynu nechystají. Martin Chalupský, mluvčí společnosti innogy, která je největším distributorem plynu v Česku, uvedl, že ceny zemního plynu i elektřiny od společnosti zůstávají stabilní. "Nicméně velkoobchodní ceny energií už delší dobu rostou, což se zákonitě nakonec projeví i v růstu cen pro koncové spotřebitele. Na trhu vidíme, že první obchodníci už přistoupili ke zvyšování cen. Jako ochranu proti zdražování našim zákazníkům nyní doporučujeme fixaci stávajících nízkých cen u obou komodit," dodal. Firma v ČR dodává plyn asi 1,4 milionu zákazníků.

"Zvyšovat cenu plynu našim zákazníkům aktuálně neplánujeme. Do budoucna bude záležet na vývoji cen plynu na velkoobchodních trzích, který však lze jen obtížně predikovat," doplnil mluvčí Pražské plynárenské Miroslav Vránek. Mluvčí ČEZ Roman Gazdík uvedl, že firma se rozhodla ceny plynu udržet na stávajících úrovních tak dlouho, dokud to bude možné. "Nakupujeme pro zákazníky plyn průběžně, a proto nemusíme zvýšení cen promítat ihned. Před loňskou topnou sezonou jsme zlevnili o 14 až 20 procent a rozhodli jsme se, že budeme tyto ceny nyní držet," dodal.