E-MEET EXPORT #2: Rakousko

Rakousko je sedmým nejvýznamnějším exportním trhem, směřují do něj 4,2 procenta českého vývozu. Obchodní saldo je z pohledu České republiky dlouhodobě aktivní, obrat vzájemného obchodu rok od roku stoupá. Provázanost obou sousedících zemí dobře dokládá skutečnost, že Rakousko je čtvrtým největším investorem v Česku.

Struktura vzájemného obchodu České republiky a Rakouska je velmi podobná. „Dominují v něm hlavně stroje a dopravní prostředky, průmyslové spotřební zboží nebo elektrická zařízení a přístroje,” konstatuje ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade ve Vídni Julie Havlová.

Vlivem pandemie se letos rakouský HDP propadne zhruba o sedm procent, podle prognózy Evropské komise by však měl v příštím roce nastat rychlý růst asi o čtyři procenta. Bude záležet na dalším vývoji pandemické situace. „Rakousko aktuálně prochází druhým lockdownem, který je sice mírnější než na jaře, ale zásadně se dotýká například oblasti gastronomie nebo turismu, který je pro rakouskou ekonomiku velmi významný. Část českých firem v této souvislosti zaznamenala pokles poptávek z Rakouska. Z našeho kontaktu s exportéry víme, že v některých oblastech byla situace zcela opačná a objem zakázek naopak narostl. To se týkalo zejména dodávek do zdravotnictví a návazných oborů,” říká Havlová.

V Rakousku se tradičně uplatňují české strojírenské firmy, výrobci stavebních materiálů nebo spotřebního zboží. „Koronavirová pandemie ale otevřela dveře i novým oborům a poptávka roste třeba po digitalizaci a automatizaci výroby nebo IT službách. Velký boom zažívá oblast e-commerce, kde se mohou uplatnit také zahraniční obchodníci, u nichž končí až polovina tržeb z on-line prodejů,” upozorňuje ředitelka Havlová.

Nadále zůstává velkým tématem ochrana klimatu a ekologie. „To nabízí řadu příležitostí pro firmy z oblasti energetiky, ale i třeba dodavatele recyklovaných stavebních materiálů nebo energeticky šetrného osvětlení. Pozitivním signálem je, že se podle aktuálního průzkumu rakouského svazu nákupčích chtějí místní firmy více zaměřit na nákup z regionu a omezit dodávky z Asie,” zmiňuje Julie Havlová.

Termíny letošních druhých konzultací E-MEET s rakouskou pobočkou CzechTrade byly plně obsazeny. „Využilo je téměř 30 českých firem. Zajímaly se o aktuální situaci v Rakousku v souvislosti s protipandemickými opatřeními a jejich dopady na jednotlivé sektory ekonomiky. Dotazovaly se také, jakým způsobem se dají hledat nové obchodní příležitosti v Rakousku a zda je to vůbec reálné. Pozitivní bylo, že české firmy často vnímají současnou situaci jako příležitost, dokonce v reakci na pandemii vyvíjejí nové produkty, a chtějí se zaměřit na zahraniční expanzi,” připomíná ředitelka Havlová.

Vídeňská kancelář je připravena pomoci a nabízí konkrétní služby. „Nejčastěji zpracováváme průzkum trhu, analýzu konkurence, vyhledáváme kontakty na potenciální obchodní partnery nebo pomáháme s nalezením rakouského obchodního zástupce,” uzavírá šéfka rakouského zastoupení CzechTrade Julie Havlová.

