E-MEET EXPORT #2 NAŽIVO: Díl první

Třetí den v seriálu virtuálních konzultací vybraných ředitelů zahraničních kanceláří agentury CzechTrade s firmami, nazvaném E-MEET EXPORT 2020 #2, přinesl mimo běžného programu také moderovanou debatu z ústředí České tiskové kanceláře (ČTK). V hodinovém pořadu, který uváděla tisková mluvčí ČTK Martina Vašíčková, se připojili ředitelé kanceláří v Düsseldorfu Adam Jareš, v Almaty Petr Jurčík a v Mexico City Tereza Vítková.

Fotogalerie

Do tohoto pomyslného trojúhelníku se seřadily tři kontinenty, představující z pohledu českého vývozu důležitost (Německo), zajímavé příležitosti na území s momentálně zavřenými hranicemi (Kazachstán) a neprobádanou exotiku v sousedství USA (Mexiko).

Společným jmenovatelem diskuse byla práce zahraničních kanceláří CzechTrade v době pandemie. I tady platí výrazné rozdíly, odlišnosti jsou dané mentalitou stejně jako jazykovými bariérami.

Německo, které je pro Česko nejdůležitějším obchodním partnerem, neboť odebírá zhruba třetinu českého vývozu (polovina z nich pokračuje dál jako reexporty nebo nepřímé vývozy), se může pořád chlubit fungující ekonomikou. Dveře se nově přibouchly pro gastronomii a část služeb. „Funguje průmysl a školy, vláda ohlásila masivní podpůrný program, který by mohl pokrýt až 80 procent nákladů zavřených firem,” uvedl Adam Jareš. Na překlenutí listopadové karanténní uzávěry má jít až deset miliard eur, které může Spolková republika uvolnit s ohledem na své dobré hospodaření.

Kazachstán má uzavřeny hranice až do 1. května příštího roku, což je logicky komplikace pro už tak náročný region. Ten vyžaduje znalost ruštiny a reference o předešlém byznysu v Ruské federaci nebo v postsovětských republikách. „Takové firmy mají šanci uspět, příležitosti se nabízejí zejména v energetice. Kazachstán je rozlohou 36x větší než Česká republika a fungující zdroje a sítě nutně potřebuje,” připomíná Petr Jurčík.

Mexiku, kam putuje až 50 procent všech vývozů do Latinské Ameriky, naopak izolaci vůči okolnímu světu nezná. „Nezavedlo žádná opatření, pokud jde o vstup turistů do země. V tom je celosvětová výjimka. Je velmi hladové po high-tech, současně nedá dopustit na zavedené značky. Dají se na ně upoutat, celkově tu panuje velmi dobrý poměr mezi kvalitou a cenou,” říká Tereza Vítková.

Pro české podniky v Německu je fatální prodat trhu s automobily, který se smrskl o celou třetinu. To není dobrý stav pro české subjekty, které se specializují na dodávky či subdodávky do tohoto sektoru. „Jediným výrobcem, kterému stouply prodeje, a to hned čtyřnásobně, je Tesla. Její úspěšné tažení dokládá příklon k elektromobilům,” konstatuje Adam Jareš. Kupředu jdou rovněž některé další nové produkty služby, například biopotraviny. Expanzi chystá český online supermarket Rohlík. cz.

„O Německo je stálý zájem, což jasně ukázaly konzultace na E-MEET. Letos jsme připravili už čtyři školení pro české exportéry, přihlásilo se 320 firem. Dotazy se opakují: jak zabodovat, jak najít partnera, jak jim zprostředkovat informace – novinkou je třeba videoukázka výrobních prostor přes tablet,” líčí Adam Jareš. Na druhého prosince plánuje zahraniční kancelář CzechTrade Německo speciální seminář na téma e-commerce v německy mluvících zemích.

V Kazachstánu, považovaném za zemi relativně neznámou, má Česko velmi dobrou pověst. Kladné vnímání přesto neznamená dveře dokořán. „Naším hlavním úkolem je podniky směrovat. Má-li firma historii dejme tomu z anglosaského světa, upozorňujeme ji na to, že zde se počítají zkušenosti primárně s ruským obchodem. Objem vzájemné výměny stále roste. Platí, že podniky, které uspěly, se prosadily dosti výrazně. Zároveň je realitou, že těch, co tu nepochodily, nebylo právě málo,” shrnuje Petr Jurčík.

Španělštinu upřednostňující mexičtí podnikatelé se mezitím posunuli do situace, že se pouští do spolupráce s partnery, které předtím neznali ani neviděli. „Mexičané jsou ochotni obchodovat i bez objednávek. Přesto naše firmy pořád připravujeme na to, aby se učily španělštinu, nechodily přímo za investorem a snažily se sem proniknout například tím, že si předem seženou distributora. Firmy chtějí kontakty, které jsme připraveni poskytnout. Když udělají chybu, o kontakty a vyhlídky přijdou,” varuje Tereza Vítková.

Záznam debaty sledujte zde: