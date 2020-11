E-MEET EXPORT #2: Maďarsko

Széchenyi lánchíd (v překladu Széchenyiho řetězový most) je první most přes Dunaj v Budapešti. Most vznikl v letech 1839-1849 podle návrhu uherského hraběte Istvána Széchenyiho z roku 1839, po němž je pojmenován. Most spojuje dvě budapešťská historická města, Budín a Pešť. Slova Széchenyi lánchíd v českém překladu znamenají Széchenyiho řetězový most, ačkoli se ve skutečnosti jedná o most visutý. ČTK/Mundl Richard