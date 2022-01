Dzurilla předává agendu vládního zmocněnce pro digitalizaci Bartošovi

Dosavadní vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla (na snímku z 8. října 2020) předá agendu šéfovi Pirátů a vicepremiérovi Ivanu Bartošovi. Pozice podle něj při nové vládní sestavě nemá smysl.

Dosavadní vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla (na snímku z 8. října 2020) předá agendu šéfovi Pirátů a vicepremiérovi Ivanu Bartošovi. Pozice podle něj při nové vládní sestavě nemá smysl. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Dosavadní vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla předává svou agendu šéfovi Pirátů a vicepremiérovi pro digitalizaci Ivanu Bartošovi. Dzurilla dnes ČTK řekl, že jeho pozice při nové vládní sestavě nedává smysl. Funkci vykonával ve vládě Andreje Babiše (ANO) od února 2018. Babiš dnes ve Sněmovně při rozpravě k důvěře vládě oznámil, že Dzurilla dal výpověď.

"Bavíme se teď s panem Bartošem, protože se stal vicepremiérem pro digitalizaci, že tato pozice nyní nedává smysl. To znamená, že pan Bartoš si to přebírá," řekl ČTK Dzurilla. Na dotaz, co bude dál dělat, uvedl, že je šéfem dvou státních podniků. Od ledna 2018 je ředitelem Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT), dva roky před tím se stal ředitelem Státní pokladny centra sdílených služeb (SPCSS).

V souvislosti s digitalizací zdravotnictví v době epidemie covidu-19 mluvil Babiš dříve také o možnosti navrhnout Dzurillu na státní vyznamenání. Mezi vyznamenanými prezidentem Milošem Zemanem k loňskému 28. říjnu ale nebyl.

Ministerstvo zdravotnictví má od září loňského roku pro elektronizaci a digitalizaci náměstka Milana Blahu. Bývalý zástupce ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) tehdy nastoupil jako politický náměstek tehdejšího ministra Adama Vojtěcha (za ANO). Po změně uspořádání vedení ministerstva, takzvané systemizaci, kterou nová vláda schválila loni v prosinci, vznikla na ministerstvu samostatná sekce informačních a komunikačních technologií s pozicí odborného náměstka. Ta je zatím podle organizačního schématu aktualizovaného ve středu neobsazená a Blaha zatím zůstává politickým náměstkem.