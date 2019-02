Řím - Fotbalisté AS Řím bez zraněného českého útočníka Patrika Schicka vyhráli v 25. kole italské ligy na hřišti Frosinone 3:2. V páté minutě nastavení rozhodl Edin Džeko.

Předposlední tým Serie A se ujal vedení v páté minutě poté, co si brankář Olsen nešťastně srazil Cianovu střelu do vlastní sítě. Favorizované mužstvo AS ale ještě do poločasu skóre otočilo, v rozmezí pouhých 72 vteřin se trefili Džeko a Lorenzo Pellegrini.

V 80. minutě ale vyrovnal po kombinaci s Cianem Pinamonti. "Vlci" rozhodli o vítězství až v poslední minutě nastaveného času, El Shaarawyho přihrávku před branku dopravil Džeko v krkolomné pozici do sítě.

Frosinone stále čeká na první výhru před svými fanoušky. Římský celek neprohrál už osm zápasů a je pátý.

FC Turín porazil na domácí půdě Bergamo 2:0 a na sedmém místě se na soupeře bodově dotáhl. "Býci" drží pětizápasovou sérii bez porážky a přiblížili se pohárovým příčkám. Atalanta prohrála podruhé za sebou.

První branku si připsal ve 42. minutě stoper Izzo, který se nejlépe zorientoval ve skrumáži po rohovém kopu. Krátce po změně stran přidal druhý zásah proti svému oblíbenému soupeři Falqué, jenž překonal obranu Bergama už pošesté v kariéře.

Italská fotbalová liga - 25. kolo:

FC Turín - Bergamo 2:0 (42. Izzo, 46. Falqué), Frosinone - AS Řím 2:3 (5. Ciano, 80. Pinamonti - 30. a 90.+5 Džeko, 31. Lorenzo Pellegrini).

Tabulka:

1. Juventus Turín 24 21 3 0 52:15 66 2. Neapol 24 16 5 3 42:18 53 3. Inter Milán 24 14 4 6 34:17 46 4. AC Milán 25 12 9 4 38:22 45 5. AS Řím 25 12 8 5 49:33 44 6. Bergamo 25 11 5 9 51:36 38 7. FC Turín 25 9 11 5 30:22 38 8. Lazio Řím 24 11 5 8 33:27 38 9. Fiorentina 24 8 11 5 37:26 35 10. Sampdoria Janov 24 9 6 9 40:32 33 11. Sassuolo 24 7 9 8 34:39 30 12. Parma 24 8 5 11 25:33 29 13. FC Janov 24 7 7 10 32:41 28 14. Cagliari 24 5 9 10 21:35 24 15. Udine 24 5 7 12 19:31 22 16. Spal Ferrara 24 5 7 12 21:36 22 17. Empoli 25 5 6 14 30:48 21 18. Boloňa 24 3 9 12 19:37 18 19. Frosinone 25 3 7 15 19:49 16 20. Chievo 24 1 9 14 19:48 9

Poznámka: Chievu byly odečteny 3 body za falšování účetnictví.