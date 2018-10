Řím - Fotbalista AS Řím Edin Džeko věnoval svůj dnešní hattrick do sítě Plzně v Lize mistrů italskému mladíkovi Riccardovi Caldifiorimi, který si vážně zranil koleno v odpoledním utkání Youth League právě s Plzní. Bosenský útočník i po výhře 5:0 věří, že Římané mají stále velký prostor na zlepšení.

"Hattrick věnuji Riccardovi Caldifiorimu, který se vážně zranil," řekl po utkání pro Sky Sport Italia Džeko, kterému to proti Plzni padá, když jí dal tři branky stejně jako před dvěma roky. "Plzeň znám docela dobře, protože jsem hrál v české lize. Ale je spíše náhoda, že mi to proti nim tak padá. Někdy to tak je, že proti jednomu týmu to jde a proti jinému ne," prohlásil bosenský útočník, který hrával za Teplice.

Římanům se v úvodu sezony tolik nedařilo a z úvodních šesti zápasů vyhráli jediný a Džeko měl na kontě jediný gól. Nyní ale potřetí za sebou zvítězili. "Sezonu jsme nezačali dobře, já také nedával tolik gólů, jak bych chtěl, ale zlepšujeme se a tento zápas nám vyšel jako týmu i mě osobně," uvedl Džeko.

Stále však Římané nepředvádějí svůj maximální výkon. "Bylo to dobré, ale pořád se ani neblížíme našemu potenciálu. Tři výhry po sobě nám ale zvednou sebevědomí. Všichni ale musíme předvádět ještě lepší výkony," dodal Džeko.

Skupinu G hodně zamotala překvapivá výhra CSKA Moskva nad obhájcem titulu Realem Madrid 1:0. "Ukazuje to, že každý zápas v Lize mistrů je těžký. My nyní máme tři body, ale stále ještě zbývají další čtyři zápasy a z toho příští dva proti CSKA, které se ukazují jako extrémně důležité pro boj o postup ze skupiny," dodal bosenský kanonýr.

AS Řím je jindy než my, řekl Řezník po debaklu

Podle plzeňského obránce Radima Řezníka fotbalisté AS Řím dokázali, že jsou jinde než čeští šampioni. Devětadvacetiletý fotbalista ocenil sílu italského týmu i autora hattricku Edina Džeka.

"Mě i kluky to určitě štve. Ale utvrdili jsme se, že AS Řím je někde jinde než my. Mají vyspělé mužstvo, byli strašně silní na balonu a tohle jenom potvrdili," řekl Řezník novinářům po úterním utkání v Římě.

Italský favorit vyhrál první poločas 2:0, po změně stran přidal další góly. "Asi jsme viděli, že je to prostě realita. Dostali jsme brzo gól, pak druhý do poločasu. Třetí gól byl asi zlomový. Pak už jsme běhali bez balonu a docházely nám síly," konstatoval reprezentační bek.

"My jsme asi v uvozovkách neměli co ztratit. Bohužel to dopadlo, jak dopadlo. Nechci říct, že jsme to čekali, ale věděli jsme, že to vůbec nebude jednoduché. Bohužel jsme dostali pět gólů," uvedl Řezník.

Hattrick vstřelil bosenský útočník Edin Džeko, který dal Plzni tři góly i před dvěma lety v domácím utkání ve skupině Evropské ligy (4:1). "Myslím, že je to hlavně o výběru hráče, pohybu a přihrávce. Možná je to taková nápověda pro naše útočníky. O Džekovi jsem už před zápasem říkal, že je to kvalitní útočník, i když se mu předtím střelecky nedařilo," prohlásil Řezník.

Právě po jeho zaváhání bývalý hráč Teplic otevřel už ve třetí minutě skóre. "Já tam šel nejdřív doprostřed s hráčem, pak jsem se otočil a viděl Džeka na straně. Viděl jsem, že to Kolarov bude dávat z jedničky, tak jsem to zkusil a bohužel asi ofsajd nebyl," popsal situaci Řezník.

Čeští šampioni v Římě nenavázali na dobrý výkon proti CSKA Moskva, se kterým v prvním kole skupiny G doma sahali po vítězství a nakonec remizovali 2:2. "Každý zápas je úplně jiný. Možná to ovlivnilo, že jsme dostali brzo gól. S CSKA jsme hráli, ale teď je nechci porovnávat s AS Řím. Potrestali nás za každou chybu, co jsme udělali," řekl Řezník.

V dalším utkání Ligy mistrů nastoupí Plzeň 23. října na stadionu obhájce trofeje Realu Madrid. "Asi víme, že v té skupině se s CSKA popereme o třetí místo, abychom hráli jarní část Evropské ligy. I když teď to bude zase o něco těžší, když CSKA porazil Real," dodal.

Limberský: Po třetím gólu jsme tlačili hodiny, aby zápas skončil Plzeňský obránce David Limberský přiznal, že po třetím inkasovaném gólu na hřišti AS Řím už se spoluhráči toužili po tom, aby nepovedený úterní zápas skupiny Ligy mistrů skončil. Debakl 0:5 byl podle čtyřiatřicetiletého fotbalisty odrazem reality. Favorizovaní Římané vyhráli první poločas 2:0 po gólech Edina Džeka, který pak v nastaveném čase zkompletoval hattrick. Předtím se ještě ve druhém dějství prosadili Cengiz Ünder a Justin Kluivert. "Od pětašedesáté minuty to bylo trápení, koukali jsme už pak na hodiny a tlačili je, aby už to skončilo. První půle byla lepší než druhá. I když jsme dostali dva laciné góly, měli jsme nějaké náznaky a Radim Řezník docela velkou šanci hlavou, bohužel jsme nedali. Pět nula je asi odraz reality," řekl Limberský novinářům. Mrzela ho hlavně druhá inkasovaná branka těsně před pauzou. "Škoda, měli jsme do poločasu dohrát na 1:0. Prvních deset minut druhé půle bylo hodně slušných, ale bohužel přišel třetí gól. Pak už to bylo bago," konstatoval Limberský. "Řím svoje šance proměňoval fantasticky, ukázala se kvalita. Bylo vidět na každém doteku, jak mají míč přilepený u nohy. Nám odskakoval, rozdíl byl markantní. AS je prostě mnohem dál než my, ale až příliš jsme jim to ulehčili," doplnil bývalý reprezentant. Svěřenci Pavla Vrby potvrdili momentální trápení na hřištích soupeřů. Před debaklem v Římě prohráli v domácí soutěži venku s pražskou Slavií 0:4 a s Jabloncem 0:3. "Přijde mi, že venku jsou naše výkony bezkrevné. Nejsou tam emoce. Ne, že bychom byli odevzdaní, ale jdeme zápas jen odehrát. Jak na Slavii, v Jablonci, tak i v Římě. Je velký rozdíl v přístupu před našimi fanoušky a venku. Jenže už musíme venku zabrat a v lize vyhrát," prohlásil Limberský. Plzeňští fotbalisté v italské metropoli vyrovnali svou nejtěžší porážku v Lize mistrů, debakl 0:5 si odvezli i před pěti lety ze stadionu Bayernu. "V Mnichově to byl ještě větší kolotoč. V Římě jsme přece jen měli dvě šance. Je ale velký rozdíl hrát proti AS v Evropské lize a v Lize mistrů. Doma jsou neskutečně silní, vždyť Barceloně dali na jaře tři góly," uvedl levý obránce.