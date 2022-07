Džabúrová neztratila ve Wimbledonu znovu ani set a je v osmifinále

Londýn - Tuniská tenistka Ons Džabúrová neztratila v letošním Wimbledonu stále ani set a po dnešním vítězství nad Diane Parryovou 6:2, 6:3 si zajistila postup do osmifinále. Světová dvojka porazila francouzskou soupeřku za hodinu a osm minut a mezi nejlepší šestnáctkou si v All England Clubu zahraje podruhé za sebou. V dalším kole vyzve Němku Angelique Kerberovou, nebo Belgičanku Elise Mertensovou. Češi Jiří Veselý a Marie Bouzková budou usilovat proti soupeřům z USA o postup do osmifinále.

Sedmadvacetiletá Džabúrová vyhrála na trávě osmý zápas v řadě. Před Wimbledonem triumfovala na turnaji v Berlíně. V Londýně obhajuje Tunisanka loňské čtvrtfinále, které je jejím dosavadním maximem.

Dál jde také finálová soupeřka Petry Kvitové z červnového turnaje v Eastbourne Jelena Ostapenková. Pětadvacetiletá Lotyška, vítězka Roland Garros z roku 2017, otočila duel s Rumunkou Irinou Beguovou a zvítězila 3:6, 6:1, 6:1.

Jiří Veselý a Marie Bouzková budou ve Wimbledonu usilovat proti soupeřům z USA o postup do osmifinále. Poslední český mužský zástupce ve dvouhře nastoupí proti turnajové třicítce Tommymu Paulovi, Bouzkovou čeká 28. nasazená Alison Riskeová. Oba mají své zápasy na vedlejších kurtech All England Clulbu, kde se začne hrát od 12:00 SELČ, naplánované jako třetí v pořadí.

Osmadvacetiletý Veselý se s Paulem utká potřetí v kariéře. Oba dosavadní zápasy vyhrál o tři roky mladší Američan, který letos ve Wimbledonu hraje hlavní soutěž poprvé v kariéře. Český tenista si v All England Clubu už osmifinále dvakrát zahrál.

Třiadvacetiletá Bouzková si už účastí ve třetím kole vylepšila grandslamové maximum. I ve třetím duelu ji na londýnské trávě čeká soupeřka z USA. S jednatřicetiletou Riskeovou se ještě nikdy neutkala.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 40,35 milionu liber): Muži: Dvouhra - 2. kolo: Kubler (Austr.) - Novak (Rak.) 6:3, 6:4, 6:4, Sock - Cressy (oba USA) 6:4, 6:4, 3:6, 7:6 (7:1). 3. kolo: Tiafoe (23-USA) - Bublik (Kaz.) 3:6, 7:6 (7:1), 7:6 (7:3), 6:4, Van Rijthoven (Niz.) - Basilašvili (22-Gruz.) 6:4, 6:3, 6:4. Ženy: Dvouhra - 3. kolo: Džabúrová (3-Tun.) - Parryová (Fr.) 6:2, 6:3, Ostapenková (12-Lot.) - Beguová (Rum.) 3:6, 6:1, 6:1, Niemeierová (Něm.) - Curenková (Ukr.) 6:4, 3:6, 6:3, Watsonová (Brit.) - Juvanová (Slovin.) 7:6 (8:6), 6:2. Čtyřhra - 2. kolo: Dabrowská, Olmosová (3-Kan./Mex.) - Martincová, Kosťuková (ČR/Ukr.) 7:5, 3:6, 6:3.