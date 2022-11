Džábirová prohrála na Turnaji mistryň se Sabalenkovou, Sakkariová uspěla

Fort Worth (USA) - uniské tenistce Uns Džábirové se premiérový vstup do Turnaje mistryň nevydařil. Druhá nasazená hráčka nedotáhla v úvodním duelu skupiny Nancy Richeyové dobře rozehraný duel s Běloruskou Arynou Sabalenkovou a prohrála 6:3, 6:7, 5:7. Neuspěla ani světová trojka Američanka Jessica Pegulaová, jež podlehla Řekyni Marii Sakkariové dvakrát 6:7.

Osmadvacetiletá Džábirová se do prestižního turnaje v americkém Fort Worth probojovala jako první hráčka z arabských zemí v historii. Finalistka letošního Wimbledonu a US Open měla duel proti nasazené sedmičce Sabalenkové dobře rozehraný a po triumfu v prvním setu vedla ve zkrácené hře druhé sady 5:3.

Sabalenková ale tie-break čtyřmi míčky za sebou otočila a v rozhodujícím třetím setu se vypořádala s mankem 2:4 i dalšími dvěma brejkboly. Běloruska dotáhla duel za dvě a půl hodiny k vítězství a porazila Džábirovou potřetí za sebou. "Nějak se mi podařil další zázrak a zvládla jsem tenhle zápas vyhrát," řekla rodačka z Minsku.

Sedmadvacetiletá Sakkariová oplatila o rok starší Pegulaové osm dní starou porážku z finále turnaje v Guadalajaře. V první sadě sice za stavu 6:5 nevyužila výhodu podání, v dramatické zkrácené hře ale proměnila třetí setbol.

Také druhý set dospěl po dvou nevyužitých mečbolech Sakkariové do zkrácené hry. Nasazená pětka v ní prohrávala 3:4, díky čtyřem vyhraným výměnám ale vývoj otočila a vybojovala první triumf proti hráčce z první pětky žebříčku v sezoně. Pegulaová prohrála teprve třetí z posledních 14 zápasů.

"Proti Jess to není nikdy lehké. Je to úžasná hráčka a teď je i velmi sebevědomá. Věděla jsem, že to bude extrémně těžké, ale tvrdě jsem bojovala a věřila své hře," uvedla Sakkariová. V hledišti ji podpořila vedle maminky také babička. "Tenis dobře zná. Děda byl trenér a moje maminka také hrála, takže s ní cestovala po zápasech. Není to tak, že by se dívala na první tenisový zápas v životě. Je moc hezké mít ji tu po boku," dodala Sakkariová.

Ze čtyřčlenné základní skupiny postoupí do semifinále dvě nejlepší hráčky. Ve skupině Tracy Austinové se dnes utkají světová jednička Iga Šwiateková z Polska s Ruskou Darjou Kasatkinovou a Američanka Cori Gauffová s Caroline Garciaovou z Francie.

Tenisový Turnaj mistryň ve Fort Worth (tvrdý povrch, dotace 5 milionů dolarů) Dvouhra: Skupina Nancy Richeyové: Sabalenková (7-Běl.) - Džábirová (2-Tun.) 3:6, 7:6 (7:5), 7:5, Sakkariová (5-Řec.) - Pegulaová (3-USA) 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Čtyřhra: Skupina Rosie Casalsové: Sü I-fan, Jang Čao-süan (6-Čín.) - Gauffová, Pegulaová (3-USA) 6:4, 4:6, 10:7.