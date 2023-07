Džábirová oplatila ve Wimbledonu Rybakinové loňskou finálovou porážku

Londýn - Běloruská tenistka Aryna Sabalenková porazila ve čtvrtfinále Wimbledonu Američanku Madison Keysovou 6:2, 6:4 a na londýnské trávě podruhé v kariéře postoupila mezi nejlepší čtveřici. Stejného výsledku dosáhla vítězka letošního Australian Open předloni, kdy v semifinále podlehla Karolíně Plíškové. Její další soupeřkou bude Tunisanka Uns Džábirová, jež v repríze loňského finále zdolala kazašskou obhájkyni titulu Jelenu Rybakinovou 6:7, 6:4, 6:1.

Mezi muži se mezi čtyři nejlepší probojoval třetí nasazený Rus Daniil Medveděv. Osmifinálový přemožitel Jiřího Lehečky otočil duel s Američanem Christopherem Eubanksem a zvítězil za tři hodiny 6:4, 1:6, 4:6, 7:6, 6:1. V prvním wimbledonském semifinále narazí na světovou jedničku Španěla Carlose Alcaraze, jenž zdolal Dána Holgera Runeho 7:6, 6:4, 6:4. Mezi nejlepšími čtyřmi je Alcaraz v Londýně rovněž poprvé.

Český tenis bude mít ve Wimbledonu zastoupení ve finále čtyřhry. Barbora Strýcová s tradiční tchajwanskou spoluhráčkou Sie Šu-wej nastoupí v semifinále proti Marii Bouzkové a Španělce Saře Sorribesové, které ve dvou setech vyřadily německo-ruskou dvojici Laura Siegemundová, Věra Zvonarevová.

Světová dvojka Sabalenková vedla v prvním setu už 5:1 a bez problémů jej dotáhla k vítězství. Ve druhé sadě za stavu 2:3 poprvé v utkání ztratila podání, ale následující čtyři gamy získala a po hodině a půl proměnila druhý mečbol. V bilanci vzájemných duelů se Běloruska ujala vedení 2:1.

První dva sety duelu mezi Džábirovou a Rybakinovou byly velmi vyrovnané. První získala až v tie-breaku Kazaška, druhý díky jedinému brejku v desáté hře Tunisanka. Rozhodující sadu už měla pevně pod kontrolou Džábirová, jež soupeřce povolila jediný game. Rybakinovou porazila potřetí z pěti zápasů a rovněž potřetí postoupila do grandslamového semifinále.

Sedmadvacetiletý Medveděv si znovu vylepšil maximum ve Wimbledonu. Proti Eubanksovi zahrál 28 es a měl jen 13 nevynucených chyb. Američan sice zahrál 74 vítězných míčů, ale udělal 55 nevynucených chyb. Rodák z Moskvy sice prohrával 1:2 na sety, vyřazení ale odvrátil ve zkrácené hře čtvrté sady, kterou vyhrál 7:4. V závěrečném setu už povolil 43. hráči světa Eubanksovi jen jeden game.

Alcaraz proti Runemu ani jednou neztratil servis a turnajovou šestku porazil podruhé ze tří zápasů. Pomohl si k tomu 35 vítěznými míči, po necelých dvou a půl hodinách proměnil čtvrtý mečbol.

Bouzková se Sorribesovou postoupily společně do prvního grandslamového semifinále. "Je to super pocit. Myslím, že jsme si dnes ten zápas užily. Bylo to těžké utkání a o to více si toho teď ceníme," řekla novinářům Bouzková. Vyhlíží duel se Strýcovou, která ve Wimbledonu hraje v rámci rozlučkového turné. "Bára je mnohem zkušenější než já. Půjdeme do zápasu, stejně jako jsme tu šly do každého, co jsme odehrály, a dáme do toho všechno. Na první grandslamové semifinále se strašně těším a doufám, že to bude super zápas," dodala Bouzková.

Adam Pavlásek s Uruguaycem Arielem Beharem vzali ve čtvrtfinále čtyřhry jako první v turnaji set nasazeným jedničkám Nizozemci Wesleymu Koolhofovi a Britu Nealu Skupskému. Vedení ale neudrželi a prohráli 6:4, 2:6, 3:6.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 44,7 milionu liber): Muži: Dvouhra - čtvrtfinále: Medveděv (3-Rus.) - Eubanks (USA) 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1. Čtyřhra - čtvrtfinále: Koolhof, Skupski (1-Niz./Brit.) - Pavlásek, Behar (ČR/Urug.) 4:6, 6:2, 6:3. Smíšená čtyřhra - semifinále: Sü I-fan, Vliegen (Čína/Belg.) - Sutjiadiová, Middelkoop (Indon./Niz.) 6:1, 3:6, 6:3, L. Kičenoková, Pavič (7-Ukr./Chorv.) - Nichollsová, O'Mara (Brit.) 7:6 (8:6), 4:6, 6:3. Ženy: Dvouhra - čtvrtfinále: Sabalenková (2-Běl.) - Keysová (25-USA) 6:2, 6:4, Džábirová (6-Tun.) - Rybakinová (3-Kaz.) 6:7 (5:7), 6:4, 6:1. Čtyřhra - čtvrtfinále: Bouzková, Sorribesová (ČR/Šp.) - Siegemundová, Zvonarevová (Něm./Rus.) 7:6 (7:2), 7:5 Junioři: Čtyřhra - 2 . kolo: Filip, Vulpitta (ČR/It.) - Barbier Gazeu, Radjenovič (Fr./Srb.) 6:4, 6:4, Djurič, Gea (6-Srb./Fr.) - Brunclík, Woestendick (ČR/USA) 6:3, 6:2. Juniorky: Dvouhra - 3. kolo: Bartůňková (ČR) - Xuová (Brit.) 6:3, 6:2. Čtyřhra - 1. kolo: Kovačková, Samsonová (ČR) - Allamíová, Aúníová (Mar.) 6:4, 6:4, Pawlikowská, Taylorová (Pol./Austr.) - Valdmannová, Suvirdjonková (ČR/Srb.) 4:6, 6:3, 10:5. 2. kolo: Kovačková, Samsonová (ČR) - Stoiberová, Xuová (9-Brit.) 6:2, 4:6, 10:5, Evansová, Hamiltonová (USA) - Valentová, Sonobeová (6-ČR/Jap.) 6:2, 4:6, 10:7, Klugmanová, Lacyová (Brit.) - Bartůňková, Vargová (7-ČR/SR) 7:6 (7:1), 6:3.