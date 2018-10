Praha - Dynamika vzájemného obchodu mezi Čínou a státy střední a východní Evropy se srovnává. Při zahájení Čínského investičního fóra to řekl místopředseda Stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců (Parlamentu) Cchao Ťien-ming. Zatímco v předchozích letech putovalo zboží zejména z Číny do evropského regionu, loni vývoz ze střední a východní Evropy do Číny rostl výrazně rychleji než dovoz z Číny.

V roce 2017 obchodní bilance mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy dosáhla 68 miliard dolarů (1,5 bilionu Kč) a meziročně vzrostla o více než 15 procent. Objem importů ze zemí střední a východní Evropy do Číny činil podle něj 18,5 miliardy dolarů (412 miliard Kč) a meziročně vzrostl o 24 procent. Objem importů ze zemí střední a východní Evropy tak rostl výrazně rychleji, uvedl.

Cchao Ťien-ming také apeloval na zachování otevřenosti mezinárodního obchodu. "Ve světě roste nestabilita, globalizace zažívá překážky, antiglobalizační trend a protekcionismus jsou na vzestupu," řekl. Podle něj je třeba se těmto trendům postavit. "Máme dost zkušeností s tím, že otevření přinese pokrok a uzavření přinese zaostalost," dodal. Poukázal na dřívější vyjádření čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který uvedl, že Čína se světu nikdy neuzavře, naopak bude vůči němu stále otevřenější.

"Čínské investiční fórum představuje největší a nejvýznamnější akci podobného charakteru ve střední Evropě. Cílem setkání je prohloubit možnosti hospodářské, obchodní a hlavně investiční spolupráce," řekla v zahajovacím projevu ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Připomněla, že Čína je pro Česko jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů na světě.

"Potenciál naší spolupráce je velký, z našeho pohledu jde hlavně o strojírenství, technologie na ochranu životního prostředí, zemědělství a nové materiály. Dále jsou to naše světové známé nanotechnologie, aplikovaný výzkum ve zdravotnictví a letectví. Náš zájem je podpora investic s vysokou přidanou hodnotou; chceme investice do technologií s podporou digitalizace, nových technologií, aplikaci výsledků výzkumu a vývoje," vyjmenovala Nováková. Ocenila, že je Čína aktivní při přípravě a dokončení investiční dohody s EU.

Koordinace spolupráce se neustále zlepšuje, dodala zvláštní zmocněnkyně čínského ministerstva zahraničí pro spolupráci zemí v rámci projektu 16+1 Chuo Jü-čen. "Kontakty jsou na stále vyšší politické úrovni, vidíme daleko více iniciativ na bázi platformy 16+1, premiéři se pravidelně setkávají a diskutují, podepsali jsme spoustu důležitých dokumentů, stovky iniciativ v rámci spolupráce," uvedla. Základním dokumentem je podle ní smlouva o spolupráci v rámci iniciativy Pás a stezka, na jejímž základě se zvyšuje úroveň investic, které překonávají protekcionismus.

Předseda představenstva obří čínské společnosti CITIC Group Čchang Čen-ming řekl, že ČR je druhým největším partnerem společnosti v regionu. Obě země podle něj povýšily spolupráci na strategické partnerství, což posílí i úroveň ekonomické spolupráce a obchodu. "Chtěli bychom, aby se ČR stala naší významnou výrobní bází v Evropě," podotkl.

Čínského investičního fóra se na Pražském hradě účastní přes 700 hostů ze 14 zemí. Po slavnostním zahájení následovaly panelové diskuse řady politiků, ekonomů a šéfů firem. S účastí na galavečeru počítá i prezident Miloš Zeman a předseda představenstva CITIC. Fórum je organizováno ve formátu spolupráce 16 zemí střední a východní Evropy a Číny, tzv. Platformy 16+1.