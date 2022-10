Dýchlo to na mě hned, mám to tady strašně rád, řekl Kováč po návratu na Spartu

Praha - Trenér pardubických fotbalistů Radoslav Kováč po utkání 12. kola první ligy proti Spartě přiznal, že návrat na Letnou v něm okamžitě vyvolal vzpomínky. Někdejší obránce za Pražany hrál a později tam dělal asistenta. Kováč označil porážku 2:5 za krutý výsledek, inkasované góly navíc považoval za zbytečné. Byl však rád, že hráči posledního týmu tabulky zažili atmosféru na stadionu Sparty, kam přišlo 11.671 diváků.

Kováč zažil na Letné dvě hráčská angažmá. Při prvním tam získal v sezoně 2004/05, během níž přestoupil do Spartaku Moskva, v roce 2016 na stejném místě ukončil hráčskou kariéru a poté tam působil jako asistent.

"Dýchlo to na mě okamžitě, mám to tady strašně rád. Znám tady strašně moc lidí. Ve vedení znám skoro všechny kromě nových trenérů, které jsem dneska viděl poprvé. Moc to na mě dýchlo," řekl Kováč na tiskové konferenci.

"Apeloval jsem i na kluky, že bych si hrozně přál, aby tady měli kvalitu na míči, protože umí fakt hrát. Poznal jsem to i několikrát v tréninku, že mají kvalitu. Když jsme minule vyhráli doma 1:0 s Jabloncem, tak tam bylo 629 lidí. Jsem strašně rád, že se kluci konečně nadechli a podívali se, jak vypadá Sparta Praha s lidmi. Přál jsem jim, ať odehrajou dobrý zápas. Myslím si, že až na ty góly se to splnilo," uvedl dvaačtyřicetiletý bývalý reprezentant.

Pardubice se navzdory poslednímu místu prezentovaly na Letné sympatickým výkonem. "Krutý výsledek určitě byl. Odehráli jsme tady fakt dobrý zápas. Bylo to otevřené. Nechtěli jsme úplně zalézt, protože jsme věděli, že když zalezeme, nemáme vůbec šanci a nedostaneme se ani za půlku, takže jsme chtěli být aktivní," konstatoval Kováč.

"Hrozně mě mrzí, že jsme góly nabídli sami. Samozřejmě respektujeme sílu Sparty, ale góly byly zbytečné. To mě mrzí nejvíc. Samozřejmě že Sparta vyhrála zaslouženě, to se shodneme všichni," prohlásil bývalý hráč Olomouce, West Hamu, Basileje či Liberce.

Jeho svěřenci dál ztrácejí tři body na předposlední Zlín, který navíc odehrál o zápas méně. V příštím kole Východočeši ve svém domácím azylu v pražském Ďolíčku přivítají brněnského nováčka. "Příští týden nás čeká další válka, tam už nemůžeme takové věci dělat. Půjde o holý život. Musíme daleko líp bránit," podotkl rodák ze Šumperka.