DVTV: Čínský fond je ochotný prodat podíl ve Smartwings za korunu

Praha - Čínský fond CITIC je připraven prodat českému státu svůj bezmála poloviční podíl v letecké společnosti Smartwings za jednu korunu, uvedl dnes v rozhovoru na portálu DVTV generální ředitel a spolumajitel společnosti Roman Vik. Čínská strana tak je podle něj ochotná učinit, pokud by tím odblokovala jednání o poskytnutí státních záruk za komerční úvěr. Ministryně financí Alena Schillerová ani ministr průmyslu a hospodářství Karel Havlíček (oba za ANO) se jednání nebrání, uvedla Česká televize. Smartwings se dostaly do problémů kvůli pandemii koronaviru, která prudce snížila zájem o leteckou přepravu.

Pokud stát poskytne firmě Smartwings záruku na komerční úvěr přibližně 100 milionů dolarů (zhruba 2,5 mld. Kč), má firma podle Vika velké šance na to znovu rozjet své podnikání. "My jako akcionáři, protože tomu projektu věříme, jsme připraveni ty naše akcie státu za tu záruku zastavit," uvedl Vik.

Státní záruky na komerční úvěr podle něj dostávají všechny letecké společnosti v Evropě. My nechceme nic výjimečného," zdůraznil Vik. Česko by podle něj byla rarita, kdyby stát řekl, že nechce českou leteckou společnost.

Případné poskytnutí záruky ze strany českého státu ale komplikuje skutečnost, že bezmála poloviční podíl (49,9 procenta) v akciové společnosti Smartwings drží čínský státní fond CITIC. Ten je ale podle Vika ochotný svůj podíl Česku předat za symbolickou korunu. "Vím, že tam určitě bude mít (CITIC, pozn. ČTK) nějaké podmínky. Ale slyšel jsem, že oni jsou ochotni za korunu to státu dát, pokud by to situaci odblokovalo," řekl Vik DVTV.

Ministryně financí Schillerová ani ministr průmyslu a hospodářství Havlíček, se případnému odkupu nebrání. "Pokud bude zájem podíl převést, jsme připraveni jednat," napsal Havlíček České televizi. Podle Schillerové jednání není na pořadu dne. "Ale všechna témata tohoto typu jsou k jednání," řekla ministryně ČT. Zdůraznila, že nejsou známy podmínky transakce, ani co by se stalo s podílem ve firmě, který patří soukromému vlastníkovi.

Společnost Smartwings, kam kromě stejnojmenné letecké společnosti patří i České aerolinie (ČSA), loni přepravila 8,2 milionu cestujících. Oproti roku 2018 to bylo o 7,9 procenta méně. Důvodem oslabení byly problémy s odstavenými Boeingy 737 MAX, které mají po celém světě zakázaný provoz kvůli dvěma nehodám v Malajsii a Etiopii.

Smartwings na trhu působí od roku 1997. Do roku 2018 fungovala pod názvem Travel Service, následně se přejmenovala na Smartwings. Jsou lídrem v charterové dopravě v ČR, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. Smartwings Group patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe.