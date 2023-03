Dvougólový Vrána řídil výhru St. Louis, Pastrňák dal 52. gól

New York - Útočník Jakub Vrána dvěma góly zajistil úterní výhru hokejistů St. Louis 6:5 v prodloužení nad Vancouverem. Prosadil se také David Pastrňák, jenž 52. trefou v tomto ročníku NHL zmírnil domácí porážku Bostonu 1:2 s Nashvillem. K vysoké výhře New York Rangers nad Columbusem 6:2 jedním gólem přispěl Filip Chytil a na vítězství Detroitu 7:4 nad Pittsburghem se jednou trefou podílel Dominik Kubalík. Skóre zápasu mezi San Jose a Winnipegem uzavřel gólem na 3:0 Martin Kaut.

Vrána v St. Louis potvrzuje pověst nadaného střelce. V prvních 12 zápasech po přesunu z Detroitu dal osm branek a přidal k nim dvě asistence. Poslední dvě branky vstřelil sedmadvacetiletý útočník v přestřelce s Vancouverem a výrazně se tak podepsal pod těsnou výhru.

První gól dal Vrána v 28. minutě poté, co využil napadání Nicka Leddyho. Získaný kotouč českému útočníkovi na osu hřiště připravil Brandon Saad a Vrána ranou bez přípravy poslal Blues do vedení 3:2.

Druhou branku si rodák z Prahy schoval do prodloužení, v němž se po nahrávce Braydena Schenna objevil sám před brankářem Thatcherem Demkem a rozhodl o vítězství Blues. "Brayden to udělal skvěle. Nejprve se výborně vyhnul obránci a pak mi předložil puk do ideální pozice. Výborná práce," popsal rozhodující akci Vrána.

Blues vyhráli třetí z posledních čtyř zápasů a v tabulce Západní konference se posunuli před Vancouver na 11. místo. Hokejisté Canucks, v jejichž dresu odehrál bezmála 24 minut Filip Hronek, nedokázali přidat čtvrtou výhru za sebou. "Tvrdě jsme bojovali. Dokonce jsme smazali tříbrankovou ztrátu, obrat jsme ale nakonec nedokonali. Sice jsme prohráli, ale kluci na ledě nechali všechno," řekl trenér Vancouveru Rick Tocchet.

O vítěznou sérii přišli také hokejisté Bostonu, kteří nebodovali po sedmi výhrách. Jediný gól Bruins při domácí porážce s Nashvillem 1:2 vstřelil v čase 59:58 Pastrňák. Český kanonýr se vytočil zpoza branky a 52. trefou v ročníku se přiblížil stobodové hranici. K tomu, aby jako druhý Čech v historii překonal legendární metu, mu scházejí dva body.

Bruins marně hledali recept na obranu v čele se skvěle chytajícím Juusem Sarosem. Nepomohlo jim ani pět početních výhod. "V přesilovkách jsme se bohužel trápili. Celkově jsme neodehráli úplně povedený zápas, ale přesilovky nám nevyšly vůbec. Těžko jsme se usazovali v pásmu a neměli jsme odražené puky," uvedl trenér Jim Montgomery.

Rangers porazili na domácím ledě Columbus 6:2 a díky třetí výhře za sebou se na Východě posunuli na čtvrtou příčku. Úvodní branku newyorského celku vstřelil v šesté minutě Chytil. Rodák z Kroměříže dal 22. gól v sezoně a mezi Čechy je třetím nejlepším střelcem.

Na devátém vítězství z posledních jedenácti zápasů se podílely obě zvučné posily, které do Rangers přišly v únoru. Vladimir Tarasenko minutu po Chytilovi zvýšil na 2:0 a Patrick Kane v čase 8:00 vstřelil vítězný gól. "Z jejich výkonu jsem byl nadšený. V první třetině oba dali gól a vytvořili několik dalších zajímavých šancí. Věřím, že se dostávají do pohody před play off. Náš tým je s nimi v sestavě mnohem lepší," řekl trenér Rangers Gerard Gallant.

Po devíti zápasech se výhry dočkali hokejisté San Jose. Sharks porazili Winnipeg 3:0 a poprvé od 20. února vyhráli v základní hrací době. Výhru celku ze západního pobřeží USA v 58. minutě zpečetil Kaut. Bývalý hráč Pardubic v přesilové hře využil asistenci Tomáše Hertla a dal čtvrtý gól v sezoně. Třiadvacetiletý útočník po výměně z Colorada ožil. V osmi zápasech za Sharks nasbíral čtyři body (3+1) a vylepšil si dosavadní maxima v NHL.

Osmizápasové čekání na gól ukončil Kubalík, jenž jednou trefou pomohl Detroitu k výhře 7:4 nad Pittsburghem. Plzeňský rodák zaznamenal 42. bod v sezoně a pouhé čtyři zápisy mu scházejí k tomu, aby si vyrovnal osobní rekord ze sezony 2019/20.

Bodoval také Radek Faksa, jenž asistencí pomohl Dallasu k výhře 4:1 na ledě Chicaga. Stars vyhráli třetí z posledních pěti zápasů a v Západní konferenci drží šesté místo. Na vedoucí Vegas však ztrácejí pouhé čtyři body.

Výsledky NHL

Boston - Nashville 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky: 60. Pastrňák - 39. Glass, 59. Lauzon. Střely na branku: 36:23. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Saros (Nashville), 2. Ullmark (Boston), 3. Glass (Nashville).

NY Rangers - Columbus 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)

Branky: 6. Chytil, 7. Tarasenko, 8. P. Kane, 38. Panarin, 55. Zibanejad, 57. Trocheck - 12. Marčenko, 20. J. Gaudreau. Střely na branku: 36:30. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. Panarin, 3. Zibanejad (všichni NY Rangers).

Philadelphia - Montreal 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Branky: 24. a 58. Frost, 59. Tippett - 30. Gallagher, 60. Harvey-Pinard. Střely na branku: 27:29. Diváci: 18.916. Hvězdy zápasu: 1. Frost, 2. Sandström, 3. York (všichni Philadelphia).

Carolina - Tampa Bay 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Branky: 35. a 53. Point, 26. Stamkos, 56. Killorn. Střely na branku: 29:21. Diváci: 18.680. Hvězdy zápasu: 1. Point, 2. Vasilevskij, 3. Stamkos (všichni Tampa Bay).

St. Louis - Vancouver 6:5 v prodl. (2:2, 3:1, 0:2 - 1:0)

Branky: 28. a 61. Vrána, 12. Toropčenko, 17. Faulk, 33. Thomas, 34. Bučněvič - 7. a 60. Q. Hughes, 20. a 53. Kuzmenko, 39. Boeser. Střely na branku: 31:37. Hvězdy zápasu: 1. Vrána (St. Louis), 2. Q. Hughes (Vancouver), 3. Faulk (St. Louis).

Chicago - Dallas 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky: 51. T. Johnson - 6. Seguin (Faksa), 19. C. Miller, 32. Pavelski, 48. Glendening. Střely na branku: 18:33. Petr Mrázek za Chicago odchytal 3 minuty a 37 sekund, ze tří střel neinkasoval a úspěšnost zákroků měl 100 procent. Diváci: 14.060. Hvězdy zápasu: 1. Pavelski, 2. Seguin, 3. Domi (všichni Dallas).

Calgary - Los Angeles 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Branky: 2. Mangiapane, 18. Duehr - 10. Durzi. Střely na branku: 32:34. Diváci: 17.106. Hvězdy zápasu: 1. Markström, 2. Mangiapane, 3. Duehr (všichni Calgary).

Detroit - Pittsburgh 7:4 (3:0, 0:3, 4:1)

Branky: 45., 57. a 58. Perron, 12. Berggren, 12. Copp, 17. Kubalík, 60. Larkin - 25. Zucker, 28. Guentzel, 29. Carter, 46. Archibald. Střely na branku: 25:39. Diváci: 19.353. Hvězdy zápasu: 1. Perron, 2. Seider, 3. Larkin (všichni Detroit).

San Jose - Winnipeg 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky: 10. Gregor, 43. Labanc, 58. Kaut (Hertl). Střely na branku: 29:41. Diváci: 10.387. Hvězdy zápasu: 1. Reimer, 2. Gregor, 3. Vlasic (všichni San Jose).

Vegas - Edmonton 4:7 (2:3, 1:3, 1:1)

Branky: 2. a 59. Marchessault, 10. W. Karlsson, 24. Amadio, 59. Marchessault - 2. Bouchard, 9. Nugent-Hopkins, 10. Draisaitl, 27. Nurse, 34. E. Kane, 36. Hyman, 45. Kulak. Střely na branku: 22:39. Diváci: 18.391. Hvězdy zápasu: 1. Nugent-Hopkins, 2. McDavid, 3. Draisaitl (všichni Edmonton).

Tabulky NHL

Východní konference:

Atlantická divize:

1. y-Boston 74 57 5 12 276:159 119 2. x-Toronto 73 44 9 20 251:203 97 3. Tampa Bay 75 43 6 26 257:230 92 4. Florida 74 36 7 31 257:256 79 5. Buffalo 73 35 7 31 261:271 77 6. Ottawa 74 36 5 33 236:240 77 7. Detroit 73 32 9 32 216:242 73 8. Montreal 75 30 6 39 217:276 66

Metropolitní divize:

1. x-Carolina 73 47 9 17 241:192 103 2. x-New Jersey 74 46 8 20 257:206 100 3. x-NY Rangers 74 44 10 20 253:200 98 4. NY Islanders 75 38 9 28 224:206 85 5. Pittsburgh 74 36 10 28 239:243 82 6. Washington 74 34 8 32 236:231 76 7. Philadelphia 73 29 12 32 198:238 70 8. Columbus 73 23 7 43 198:291 53

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 74 43 9 22 224:199 95 2. Colorado 73 44 6 23 245:201 94 3. Dallas 74 40 14 20 255:205 94 4. Winnipeg 75 41 3 31 221:212 85 5. Nashville 73 37 8 28 206:217 82 6. St. Louis 74 34 6 34 242:273 74 7. Arizona 75 27 13 35 211:262 67 8. Chicago 74 24 6 44 180:266 54

Pacifická divize:

1. Vegas 74 46 6 22 246:212 98 2. Los Angeles 74 43 10 21 259:238 96 3. Edmonton 75 43 9 23 298:254 95 4. Seattle 73 40 8 25 254:236 88 5. Calgary 75 34 15 26 237:232 83 6. Vancouver 74 34 6 34 255:273 74 7. Anaheim 74 23 10 41 190:302 56 8. San Jose 74 20 15 39 212:286 55

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená vítězství v divizi.