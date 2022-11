Lusail (Katar) - Brazilský útočník Richarlison vstřelil při svém debutu na mistrovství světa dvě branky a podle svých slov prožil se spoluhráči na stadionu v Lusailu "kouzelný večer". Pětadvacetiletý fotbalista pomohl "Kanárkům" ke čtvrteční výhře 2:0 nad Srbskem zatím možná nejhezčí trefou šampionátu v Kataru. Radost z výsledku ale částečně utlumily obavy o zdravotní stav hvězdy týmu Neymara.

Richarlison otevřel skóre z dorážky v 62. minutě a za dalších 11 minut ohromil více než 88 tisíc diváků v ochozech. Útočník Tottenhamu si ve vápně zpracoval míč do vzduchu a akrobatickými nůžkami ho poslal nechytatelně k tyči.

"Už jsem podobný gól vstřelil za Fluminense i v anglické lize za Everton. Teď se mi to ale povedlo na mistrovství světa. Rozhodně je to jedna z nejkrásnějších branek, kterou jsem dal," citovala agentura AFP Richarlisona, který má v reprezentaci na kontě 19 gólů v 39 zápasech. "Trenér mi neustále opakuje, že mám čich na góly, ať toho využiju. O poločase jsem spoluhráčům řekl, že potřebuju jeden míč do vápna a ten přišel. Byl to kouzelný večer," dodal.

Jihoamerický gigant, který vyhrál světový šampionát naposledy před 20 lety, protáhl sérii bez porážky na 16 utkání. "Srbsko bylo v první půli velmi dobré, na nás navíc možná trochu dolehla tíha úvodního zápasu, což je ale přirozené. O přestávce jsme se snažili hráče uklidnit, trochu jsme přeskupili postavení ve středu zálohy a ve zbytku utkání jsme dominovali," zhodnotil kouč Tite.

Jednašedesátiletý trenér, jenž po šampionátu u týmu skončí, musel v 79. minutě vystřídat největší hvězdu týmu Neymara. Útočník PSG se zranil a ve zbytku utkání na lavičce se slzami v očích ledoval bolavou nohu. "Ani jsem si původně nevšiml, že je zraněný, několik minut pokračoval i přes bolest. Chtěl za každou cenu pomoct svým spoluhráčům, což je úžasné. Jsem přesvědčený o tom, že do turnaje ještě zasáhne," ujistil Tite.

Lékař brazilského týmu Rodrigo Lasmar nechtěl po utkání dělat předčasné závěry. Neymar se může v Kataru stát historicky nejlepším střelcem brazilské reprezentace. V národním týmu nasázel 75 branek a jen dvě mu chybí k dorovnání legendárního Pelého. "Potřebujeme ho stoprocentně zdravého. To je teď naprosto nejdůležitější," podotkl Richarlison.

Se zraněními bojuje i srbský tým, jak přiznal na tiskové konferenci kouč Dragan Stojkovič. "Někteří naši klíčoví hráči mají zdravotní problémy. Nemáme 200 milionů lidí jako Brazílie, jsme malá země, nemůžeme si tolik vybírat. Ale rozhodně se nevzdáváme, prohrát s Brazílií není žádná ostuda," řekl bývalý jugoslávský reprezentant.

Srbsko prohrálo po šesti zápasech, a to především vinou zhoršeného výkonu po změně stran. "První poločas jsme se soupeři vyrovnali, pak jsme ale doslova odpadli fyzicky. Vůbec jsem svůj tým nepoznával," mrzelo Stojkoviče. Jeho tým se v dalším duelu v pondělí utká s Kamerunem, Brazílie změří síly se Švýcarskem.