Dvougólový Köhler řídil výhru hokejistů Zlína na ledě Olomouce

Olomouc - Hokejisté Zlína vyhráli v 16. kole extraligy na ledě Olomouce 5:3 a připravili tak Hanákům čtvrtou porážku v řadě. Dvěma góly a asistencí se na výhře hostů podílel útočník Bedřich Köhler. Zlín o zisku tří bodů rozhodl ve třetí třetině, ve které čtyřikrát skóroval.

Hosté měli ideální vstup do zápasu. Hned v první minutě byl vyloučen Vyrůbalík, následně na trestnou lavici putoval Švrček a Zlín přesilovku pět na tři využil. Skóre otevřel Köhler. Vyrovnat mohl v 9. minutě Irgl, ale proti střele z mezikruží i následné dorážce zasáhl hostující brankář Čiliak.

Cesta k olomouckému vyrovnání vedla také přes přesilovou hru, úspěšným střelcem se na konci 11. minuty stal Kolouch. Posunout Hanáky do vedení mohl aktivně hrající Irgl, Čiliak jej ale nejprve vychytal a poté mu pomohla branková konstrukce. Na druhé straně z brejku dobře mířil Sedláček, Lukáš ale jeho střelu vytěsnil ramenem nad.

Do druhé třetiny vstoupila o něco lépe Olomouc, ale Hecl s Handlem svůj únik dvou proti jednomu nevyužili. Hecl se poté dostal do podobné situace i se Skladaným, jehož střelu na vyrážečku si však Čiliak pohlídal. Slovenský gólman byl poté pozorný i při Oleszově střele z úhlu.

Také třetí branka v zápase padla v přesilové hře. Za svoji střeleckou aktivitu byl brankou v síti Zlína odměněn Irgl. Zlín mohl srovnat čtyři minuty před koncem druhé třetiny, ale Honejska ve vyložené šanci vychytal skvělým zákrokem brankář Lukáš.

Zlín srovnal skóre na začátku třetí části. Odražený puk za Lukášova záda nasměroval Claireaux. Otočit vývoj zápasu se Zlínu podařilo těsně po skončení další přesilovky. Köhler napřáhl od modré čáry a jeho střela skončila až za zády překvapeného Lukáše. Stejně bezmocný byl domácí brankář také u čtvrté branky Zlína, kdy nedokázal zasáhnout proti tečované střele Noska. Pátou brankou z pozice mezi kruhy pak přidal exolomoucký Herman. Za domácí nepříznivý stav zápasu dokázal už pouze korigovat rankou na 3:5 Olesz.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Dvě třetiny z naší strany byly solidní. Ve třetí třetině ale přišel kolaps, který začal už špatným prvním střídáním. Vyvrcholilo to vlastním gólem, pak ještě jedním a ten třetí už nic neřešil. Asi bychom se měli všichni zamyslet nad celkovou prací a hlavně prací ve třetí třetině. Je to už minimálně druhý zápas, kdy jsme dostali tři nebo čtyři branky. To si nemůžeme dovolit vůči sobě, vůči fanouškům, vůči nikomu. Budeme muset pracovat nejen na fyzické stránce, ale i na té psychické. Neřekl bych, že se z týmu vytratilo srdce. Tyto věci tam jsou, ale chybí jiné. Po jedné brance se složíme a děláme hlouposti. Místo abychom řešili situaci jednoduše, tak je řešíme složitě. Tak zkušené mužstvo takové chyby dělat nemůže."

Martin Hamrlík (Zlín): "Upřímně musím říct, že víc než tři čtvrtiny zápasu jsme byli horším týmem. Nemohli jsme se do zápasu dostat. Neskutečně nám vyšla třetí třetina a díky tomu si odvážíme tři body. Do druhé třetiny to byl klasický zápas, Olomouc nás tlačila a vyhrávala osobní souboje. Posledních pět minut druhé třetiny už jsme byli lepší a z našeho tlaku tam bylo pár šancí. Říkali jsme si, že takto bychom chtěli začít třetí třetinu, protože jsme věděli, že tam šance je. Bohudík to hráči plnili a vyšlo to. Třetí gól byl sice se štěstím, ale když takto vystřelíte desetkrát, tak vám to tam jednou spadne. A to se dnes stalo."

HC Olomouc - PSG Berani Zlín 3:5 (1:1, 1:0, 1:4)

Branky a nahrávka: 11. Kolouch (Klimek, Ondrušek), 33. Irgl (P. Musil, Škůrek), 59. Olesz (Ondrušek, Jaroměřský) - 3. Köhler (Honejsek), 42. Claireaux (Köhler), 46. Köhler (Honejsek, D. Nosek), 50. D. Nosek, 56. Herman (Šlahař). Rozhodčí: Hejduk, Veselý - Hynek, Klouček. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:1. Diváci: 4376.

Olomouc: Lukáš - Vyrůbalík, Škůrek, Ondrušek, Jaroměřský, Švrček, Dujsík - Klimek, P. Musil, Tomeček - Burian, Nahodil, Irgl - Olesz, Kolouch, Skladaný - Vodný, Handl, Hecl. Trenéři: Tomajko a Moták.

Zlín: Čiliak - Freibergs, Ferenc, Řezníček, D. Nosek, Gazda, Žižka, Buchta - Kubiš, P. Sedláček, Ondráček - Köhler, Claireaux, Honejsek - Herman, Jeglič, Šlahař - Popelka, Fryšara, Navrátil. Trenéři: Robert Svoboda a Martin Hamrlík.