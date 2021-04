Dvorský Safari Park půjčil obrazy Zdeňka Buriana pro výstavu ve Znojmě

Safari park ve Dvoře Králové na Trutnovsku stěhoval 10. dubna 2021 z galerie Zdeňka Buriana obrazy na chystanou výstavu do Znojma. Na snímku zleva Antonín Reiter z Jihomoravského muzea ve Znojmě a Josef Hotový ze Safari parku přenášejí obraz s názvem Mamuti.

Dvůr Králové nad Labem (Trutnovsko ) - Safari park ve Dvoře Králové na Trutnovsku půjčil 15 obrazů Zdeňka Buriana pro výstavu v Domě umění v Znojmě. Dnes je galerie odvážela. Pojistná částka převážených obrazů je přibližně dva miliony korun. Ve Dvoře je největší stálá expozice Burianových obrazů, které představují vývoj života na Zemi od prvohor do čtvrtohor. ČTK to řekla mluvčí parku Zuzana Boučková.

Jihomoravské muzeum plánuje výstavu Cesty do pravěku aneb ve stopách Zdeňka Buriana od 20. dubna do 20. června. Od úmrtí malíře uplyne letos 40 let. Malíř zemřel 1. července 1981. Obrazy jsou pojištěné na zhruba dva miliony korun, uvedla mluvčí.

"Ze Safari Parku Dvůr Králové půjčujeme na tuto výstavu 15 originálních děl. Největší s názvem Mamuti je velký 120 x 155 centimetrů a nejmenší 30 x 30 centimetrů. Obrazy autor namaloval v letech 1935 až 1981. Poslední obraz namaloval dva měsíce před smrtí," řekla Boučková.

Sbírka Burianových obrazů ve dvorské Safari parku je světovým unikátem, čítá 147 děl a jsou prohlášené za kulturní památku. Burian maloval obrazy z období prvohor až čtvrtohor. Zachycoval například období, během něhož se se formovaly kontinenty, vyvinuly se první druhy rostlin, bezobratlé ryby a obojživelníci.

"V období čtvrtohor se Burian snažil zachytit zejména vývoj člověka a rozvoj savců, mamutů nebo srstnatých nosorožců. Velkou část sbírky zaujímají rovněž obrazy dinosaurů, kteří jsou typičtí pro druhohory. Žádný návštěvník tak jistě nepřehlédne malby zobrazující známé veleještěry jako například brachiosaura nebo stegosaura," řekla Boučková.

Zdeněk Burian se narodil 11. února 1905 v Kopřivnici na Moravě. V roce 1919 byl ve věku 14 let přijat do druhého ročníku na Akademii výtvarných umění v Praze, kde byl mimo jiné žákem Maxe Švabinského. Roku 1921 však školu opustil a oficiálním akademickým malířem se nestal.

Začal se živit jako ilustrátor, převážně dobrodružné literatury. Jeho dodnes známé perokresby, kvaše a tempery doprovázely knihy Eduarda Štorcha, Jaroslava Foglara a Karla Maye či Julesa Vernea.

Burian byl nesmírně pilný člověk. Celkový počet jeho prací se odhaduje na 1392 olejomaleb, 329 kvašů, temper a pastelů a 14.352 perokreseb. Burian ilustroval asi 500 knižních titulů, stejný počet povídek a asi 600 knižních obálek.

Přestože přispěl vědeckou ilustrací k popularizaci prehistorie, byl značně opomíjen. Nejen režimu se nelíbila jeho orientace na západní literaturu, aktivní působení v trampingu a sympatie k hnutí woodcraft.