Dvořákův bob byl na MS šestnáctý, Friedrich opět završil double

Altenberg (Německo) - Čtyřbob pilota Dominika Dvořáka obsadil na mistrovství světa v Altenbergu šestnácté místo a o deset pozic zaostal za loňským historickým výsledkem ze stejné trati. Oproti nepovedenému prvnímu dnu si česká posádka alespoň polepšila o čtyři pozice. Absolutní nadvládu v bobovém sportu potvrdil domácí Němec Francesco Friedrich, který stejně jako před týdnem ve dvojbobech zajel nejrychlejší časy ve všech soutěžních jízdách.

Dvořák chtěl v Altenbergu útočit na umístění v desítce, ale po nepovedeném prvním dnu se mu to nepodařilo stejně jako ve dvojbobech, v nichž skončil s Jakubem Noskem patnáctý. Ve čtyřbobu je doplnili Dominik Suchý a Jáchym Procházka. Nejlepší dílčí výsledek zajeli Češi sedmnáctým časem ve třetí jízdě. Od vítěze je v součtu časů dělilo bez tří setin pět sekund, od desítky téměř dvě.

"Šestnácté místo asi není úplně to, co jsme čekali. Bylo tam pár chybiček, první i druhý den. Jak v řízení, tak i ty starty nebyly podle očekávání. I když nakonec si myslím, že kluci předvedli docela dobré výkony," zhodnotil Dvořák v nahrávce pro média. "Já jsem se trápil v přípravě, záda mi nedovolila makat naplno, není to ideální," dodal.

Třicetiletý dvojnásobný olympijský vítěz Friedrich vybojoval čtvrtý zlatý double v řadě a získal celkově jedenáctý titul v kariéře. Už před týdnem se odpoutal v čele historických statistik od italské legendy 50. a 60. let Eugenia Montiho. K tomu má ještě dvě zlaté medaile ze závodů družstev.

K prvenství mu tentokrát pomohli Thorsten Margis, Candy Bauer a brzdař Alexander Schüller, s nímž triumfoval i před týdnem. Zvítězili s náskokem 79 setin před čtyřbobem Rakušana Benjamina Maiera. Třetí skončil další německý tým vedený Johannesem Lochnerem.

Premiérovou šampionkou v jízdě na monobobu se stala americká hvězda Kaillie Humphriesová. Pětatřicetiletá Američanka a dvojnásobná olympijská vítězka také přidala další zlatou medaili po triumfu v dvojbobu. V součtu čtyř jízd porazila o půl sekundy domácí Stephanii Schneiderovou, třetí skončila další Němka Laura Nolteová. Tato mladá disciplína bude mít olympijskou premiéru za rok na hrách v Pekingu.

MS v jízdě na bobech v Altenbergu:

--------

Muži - čtyřboby:

1. Německo (Friedrich, Margis, Schüller, Bauer) 3:35,02 min. (53,78+54,26+53,22+53,76), 2. Rakousko (Maier, Sammer, Moldovan, Huber) -0,79 (53,86+54,56+53,46+53,93), 3. Německo (Lochner, Weber, Rasp, Bauer) -1,51 (54,22+54,53+53,68+54,10), ...16. ČR (Dvořák, Suchý, Procházka, Nosek) -4,97 (55,11+55,27+54,83+54,78).

Ženy - monobob:

1. Humphriesová (USA) 3:59,62 (1:00,39+1:00,17+59,59+59,47), 2. Schneiderová -0,50 (1:00,07+1:00,45+59,80+59,80), 3. Nolteová (obě Něm.) -0,80 (1:00,00+1:00,70+59,61+1:00,11).