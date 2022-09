Dvořáka, který střílel na úřadu práce, poslal soud na doživotí do vězení

Praha - Soud poslal na doživotí do vězení sedmašedesátiletého Jiřího Dvořáka z Prahy za to, že loni zastřelil zaměstnankyni na úřadu práce, polil kyselinou svou bývalou kolegyni a nastražil střelné zařízení na pronajímatelku svého bytu. Dnešní verdikt, podle nějž se Dvořák ženám mstil za domnělá příkoří, není pravomocný. Nejpřísnější trest, který lze v Česku uložit, žádala pro muže i státní zástupkyně. Dvořák si ponechal lhůtu na rozmyšlenou, zda se bude bránit odvoláním.

"Můžu vám říct, že něco tak otřesného a nechutného jsem za pětadvacet let, co jsem v justici, nezažil," řekl při odůvodnění verdiktu předseda senátu pražského městského soudu Kamil Kydalka. "Ta pohnutka je něco tak příšerného, zavrženíhodného, že se s tím nejsem schopen srovnat - že je někdo schopen se takovým způsobem mstít," pokračoval. "Podle názoru tohoto soudu je obžalovaný osobou, které je zapotřebí zabránit navždy v přístupu mezi běžnou společnost," dodal.

Soud uznal Dvořáka vinným z vraždy, pokusu o další vraždu, pokusu o těžké ublížení na zdraví, z nedovoleného ozbrojování a z poškození cizí věci. Podle státní zástupkyně Markéty Pánkové vykazoval způsob provedení trestných činů neobvyklou brutalitu, bezcitnost a pohrdání lidským životem. Součástí rozsudku je i mužova povinnost uhradit pozůstalým po zavražděné ženě, dalším obětem a zdravotním pojišťovnám celkem přes čtyři miliony korun jako náhradu škody.

Zaměstnankyni úřadu práce střelil Dvořák podle rozsudku do břicha loni v červnu v její kanceláři na pražských Vinohradech, kam se dostal lstí. Matka dvou dětí mu v roce 2016 nepřiznala podporu v nezaměstnanosti a následně ho vyřadila ze seznamu zájemců o zaměstnání. "Uvážil si to. Připravoval se na to. Zbraň si upravil, aby měla větší účinnost. Pomstil se za to, že mu někdo před pěti, šesti lety nepřiznal dávky. Tak to ne, takhle se nikdo v této společnosti chovat nebude," zdůraznil soudce. "Takto se chovat vůči lidem jenom proto, že vykonávali svoji povinnost, to se nedělo ani na Divokém západě," doplnil.

O několik dní před vraždou si Dvořák s kyselinou sírovou počíhal na bývalou kolegyni, kterou vinil ze ztráty zaměstnání. Žena musela po jeho útoku strávit několik týdnů na popáleninové klinice. Hůř podle obžaloby nedopadla jen díky tomu, že se k muži stihla otočit zády. Policisté následně Dvořáka hledali v jeho libeňském bytě. Příbytek našli zdemolovaný a počmáraný hákovými kříži. Jednoho z policistů tam lehce zranilo nastražené zařízení. Podle obžaloby bylo umístěné tak, aby pronajímatelku bytu zasáhlo do hlavy a krku.

Při dnešním hlavním líčení nechal soudce Dvořáka za jeho nadávky, hlasité výkřiky a další projevy třikrát eskortovat pryč z jednací síně. Když mu dal prostor k vyjádření, pronesl muž jedinou větu: "Přednášet závěrečnou řeč tomuto soudu je to samé, jako kdybych házel perly sviním."

Podle státní zástupkyně se bývalý letecký konstruktér Dvořák na své činy dlouho připravoval, už v listopadu 2015 si po skončení pracovního poměru pořídil zbraň. Později dostal soudní příkaz, aby se vystěhoval z libeňského bytu, kde přestal platit nájemné.Také byl odsouzen k desetiměsíčnímu podmíněnému trestu za vydírání a pomluvu. V červnu 2021 ho pak soud vyrozuměl o konání zasedání, na kterém mu byl tento trest přeměněn na nepodmíněné odnětí svobody. Proto se Dvořák podle obžaloby rozhodl pomstít všem, kteří mu podle něj způsobili příkoří.

Policisté ozbrojeného střelce zadrželi v centru Prahy několik hodin po vraždě úřednice. Později uvedli, že Dvořák se ke skutku přiznal. U sebe měl pistoli, kterou podle obžaloby upravil tak, aby zvýšil její účinnost. V jeho autě pak policie našla ještě brokovnici vyrobenou z instalatérské trubky. Soudce dnes uvedl, že Dvořák má ve vazební věznici neustále konflikty a "nerespektuje tam vůbec nic".

Doživotní trest si v Česku odpykávají čtyři desítky lidí. V Praze jej soudy uložily například Davidovi Virgulákovi, a to za vraždy tří taxikářů z roku 2014.