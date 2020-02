Dvořák zkusí se čtyřbobem překonat na MS Vrbovo desáté místo

Altenberg (Německo) - Mistrovství světa v Altenbergu vyvrcholí závody čtyřbobů a ve skeletonu. Pilot Dominik Dvořák by se svou posádkou mohl zaútočit na nejlepší český výsledek na šampionátu, skeletonistka Anna Fernstädtová se pokusí přiblížit loňskému čtvrtému místu.

Dvořák jede mistrovství světa pošesté. V roli pilota je počtvrté a jeho nejlepším výsledkem ve čtyřbobech je 20. místo z roku 2016. Už loni měl ambice na desítku, ale v kanadském Whistleru skončil po nehodě ve druhé jízdě jednadvacátý.

Nejlepší český výsledek zajel před pěti lety pilot Jiří Vrba a u desátého místa byl tehdy v roli brzdaře i Dvořák. Nyní by chtěl umístění vylepšit. "Nerad předpovídám výsledky, ale být do osmičky by bylo dobré," řekl před sezonou.

Češi mají druhým rokem čtyřbob srovnatelný s elitou. Ve Světovém poháru skončili až na jednu výjimku vždy v desítce, nejlépe byli třikrát sedmí.

Titul obhajuje německý pilot Francesco Friedrich, který může potřetí v řadě získat double. Jeho konkurenty jsou především další dvě německé posádky.

Trojnásobná juniorská mistryně světa Fernstädtová loni zajela čtvrtým místem nejlepší český výsledek na skeletonu na MS. "Šestka by byla fajn a desítka by pořád nebyla špatná, ale doufám, že bych to mohla zvládnout do šestky," řekla.

Má možná o něco nižší ambice, jelikož se jí nedařilo podle představ ve Světovém poháru, v kterém byla nejlépe sedmá a celkově devátá. "Formu trochu hledám celou sezonu, ale čeká mě poslední závod sezony, zkusím zabojovat."

Skeletonistky jedou v pátek a sobotu, čtyřboby o víkendu. U trati v Altenbergu, pár kilometrů od českých hranic, se reprezentanti mohou těšit na podporu fanoušků. "Bude tady máma, babička, děda, kamarádka z Frankfurtu a další z Drážďan," vypočítala Fernstädtová. "Když jeli kluci minulý týden na dvojbobu, bylo u dráhy dost lidí z Česka, tak doufám, že přijedou i na skeleton."

Titul obhajuje Němka Tina Hermannová, adeptkou na zlato je její krajanka a vítězka SP Jacqueline Löllingová. Ukončit tříletou německou nadvládu se pokusí Ruska Jelena Nikitinová nebo Janine Flocková z Rakouska.