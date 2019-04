Praha - Obžalovaný bývalý šéf pražského dopravního podniku (DPP) Martin Dvořák v dnešní závěrečné řeči u soudu zdůraznil, že ve své funkci nikdy nezasahoval do výběrových řízení. Uvedl také, že státnímu zástupci se nepodařilo prokázat, že by DPP vznikla škoda. Obžaloba tvrdí, že podnik přišel kvůli zpronevěře, zjednávání výhod při zadávání zakázek a kvůli praní špinavých peněz nejméně o 457,5 milionu korun.

Kauza zahrnuje tři různé zakázky DPP - nejznámější z nich je tisk jízdenek papírnou Neograph, odkud údajně putovaly peníze k lobbistovi Ivu Rittigovi přes karibskou firmu Cokeville Assets. Další se týkají zajištění prodeje jízdenek firmou Cross Point a elektronické jízdenky od firmy Crowsnest. Dvořák, který DPP vedl v letech 2007 až 2011, údajně všechny tyto zakázky záměrně zmanipuloval a podle obžaloby k němu putovala část vyvedených peněz.

Manažer, jemuž hrozí pět až deset let vězení, dnes u pražského městského soudu vinu odmítl. "Nestanovil jsem kritéria výběrového řízení, nevěnoval jsem se mu. Nikdy jsem žádným způsobem do tohoto výběrového řízení nevstupoval. Státní zástupce nepředložil žádný důkaz, že dopravnímu podniku vznikla škoda nebo že jízdenky od Neographu byly předražené," řekl.

Vypovězení smlouvy s předchozím dodavatelem jízdenek nebylo podle Dvořáka účelové, ale nutné, protože kontrakt obsahoval 22 neplatných dodatků, a pokračovat v něm by tak znamenalo rozpor se zákonem. "Smlouva patřila do balíku stovek smluv, které bylo potřeba vypovědět a přesoutěžit. Druhým důvodem k jejímu vypovězení byla špatná kvalita poskytovaných služeb," uvedl Dvořák.

Ke kontraktu s Crowsnest manažer řekl, že nechápe, proč a z čeho je obviněn, když k věci nebyl proveden žádný znalecký posudek ani vyčíslena škoda. "Projekt placení jízdného formou SMS funguje do dnešních dní a přinesl DPP výrazně vyšší výnosy z prodeje jízdních dokladů," prohlásil.

V souvislosti s kauzou Dvořák zkritizoval dozorového státního zástupce Adama Borgulu, který podle něj "nepochopitelně ignoroval fakta" a zničil profesní i rodinné životy obviněných. "Osm let skákal a šlapal po lidech, i když už měl v ruce dokumenty, které ukazovaly, že šlo spíše o politický a mocenský boj než o trestní skutek," konstatoval manažer.

Dvořák zpochybnil i motivaci a nezaujatost Nadačního fondu proti korupci (NFPK), který případ údajně předražených jízdenek od Neographu zmedializoval. Obžalovaný podotkl, že se dříve znal a stýkal se současným členem správní rady NFPK Karlem Randákem. Zprostředkovával mu prý schůzky s lobbisty, mimo jiné s podnikatelem Romanem Janouškem, když se Randák snažil udržet v čele Úřadu pro zahraniční styky a informace. "Když se to nepodařilo, začal pan Randák svou životní vendetu proti všem, kdo byli spojeni s ODS. Není náhodou, že protikorupční fond má sídlo v domě mé exmanželky," řekl Dvořák.

Obžalobě čelí celkem 17 lidí. Proti vzneseným obviněním se dnes ohradil i někdejší ekonomický náměstek DPP Ivo Štika, podle nějž bylo cílem celé kauzy dostat před soud Rittiga a odsoudit ho.

"S panem Rittigem mám společného pouze to, že se jmenuje stejným křestním jménem a že se chodím léčit do stejného zdravotnického zařízení jako jeho otec," poznamenal ekonom. "Nevzal bych zpátky žádnou akci ani čin, který jsem v dopravním podniku učinil," dodal, Podotkl, že nebyl v žádném vztahu s Neographem ani Cokeville Assets. Řekl také, že obtížně navazuje osobní vztahy, a že proto pokládá za absurdní předpoklad obžaloby, že se už ve zkušební době po nástupu do DPP dokázal domluvit s cizími lidmi na okrádání podniku.

Závěrečné řeči obžalovaných budou pokračovat ve středu, kdy má k soudu promluvit i Rittig. Předeslal, že bude hovořit zhruba hodinu.