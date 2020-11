Dvořák vystřelil v prodloužení Spartě výhru 3:2 v Mladé Boleslavi

Mladá Boleslav - Hokejisté Sparty zvítězili v duelu dohrávaného 13. kola extraligy na ledě Mladé Boleslavi 3:2 v prodloužení a bodovali tak již poosmé za sebou. Během této série hned sedmkrát slavili výhru. O tu poslední se postaral vítěznou trefou v čase 61:15 obránce Tomáš Dvořák. Domácí prohráli potřetí za sebou o gól, z toho dvakrát podlehli až v prodloužení.

Pražané do utkání ještě nepostavili čerstvou posilu útočníka Sobotku, jejich branku hájil Neužil, zatímco domácí trenéři v rámci pravidelného střídání nahradili Růžičku Krošeljem. První šanci měl při vlastním oslabení hostující Tomášek, ale sám před Krošeljem dokázal trefit jen lapačku slovinského brankáře ve službách Bruslařského klubu. Za domácí pálil v přesilovce nebezpečně Fin Jääskeläinen, ale Neužil byl pozorný.

Skóre se poprvé měnilo až ve druhé třetině. V hostující početní výhodě, kterou si sparťané přenesli z úvodní dvacetiminutovky, se bekhendem prosadil Říčka. Vedení hosté ale drželi pouhých 19 sekund, než srovnal na 1:1 Šťastný.

Spartě mohl vrátit vedení na začátku třetí části Tomášek, ale Krošelj ještě dokázal proti jeho dorážce v krkolomné pozici vytasit levý beton. Sparta pak udeřila znovu v přesilovce, když využila i svou druhou početní výhodu: Říčkovu slabou střelu srazil Krošelj jen před sebe, kde si na svou šanci počíhal Pech a vrátil hostům vedení. Po pěti minutách už ale bylo zase vyrovnáno, když Kousal našel na hranici brankoviště Flynna, který se dokázal v předbrankovém prostoru dobře zorientovat.

Další gól v základní hrací době už nepadl a stejně jako v neděli proti Liberci se šlo v Mladé Boleslavi i do prodloužení. Po 75 vteřinách jej rozhodl střelou mezi brankářovy betony hostující Dvořák.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Byl to dobrý zápas, ve kterém jsme byli chvíli lepší my, chvílemi Sparta. Nakonec se zrodila zasloužená remíza. Bohužel jsme v prodloužení nesehráli dobře situaci a byli jsme potrestáni."

Miloslav Hořava (Sparta): "Byl to těžký zápas, kterému nechybělo tempo. Pro oba týmy to byl pátý zápas v deseti dnech, ale my jsme rádi, že můžeme hrát, protože teď jsme nějakou dobu jenom trénovali. Jsme rádi, že se štěstí nakonec v prodloužení přiklonilo k nám. Start Vládi Sobotky jsme nechtěli uspěchat. Uvidíme, zda nastoupí v pátek nebo v neděli."

BK Mladá Boleslav - HC Sparta Praha 2:3 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 22. D. Šťastný (Fillman), 52. Flynn (O. Najman, P. Kousal) - 22. Říčka (Pech, Buchtele), 47. Pech (Říčka, Košťálek), 62. Tomáš Dvořák (Řepík). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Gebaurer, Rožánek. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:2. Bez diváků.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Krošelj - Šidlík, Ševc, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Klikorka - J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad - D. Šťastný, R. Zohorna, Lunter - Cienciala, A. Zbořil, Jääskeläinen - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a P. Patera.

Sparta: Neužil - Němeček, Košťálek, T. Pavelka, Piskáček, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Mikliš - Řepík, R. Horák, Rousek - Tomášek, M. Sukeľ, Říčka - A. Kudrna, Pech, Buchtele - Zikmund, D. Vitouch, Dvořáček. Trenéři: Hořava a Jandač.