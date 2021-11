Dvořák se Záleským byli v úvodním závodu SP dvojbobů čtrnáctí

Innsbruck - Dominik Dvořák s debutantem Dominikem Záleským obsadili v zahajovacím závodu Světového poháru dvojbobů v Innsbrucku 14. pozici. Na úvod olympijské sezony vyhrál německý fenomén Francesco Friedrich.

"Čtrnácté místo nehodnotíme moc pozitivně, viděli jsme se aspoň v desítce, takže nic moc. Byly tam co se týče řízení chybičky jak v první, tak v druhé jízdě. Byly to malé chybky, ale bylo jich tam víc, takže se to projevilo na čase," uvedl Dvořák v nahrávce pro média.

Nejlepší český pilot obhajuje celkové třetí místo z minulého ročníku ovlivněného koronavirem, v němž se ve všech pěti závodech v Innsbrucku vešel do elitní desítky. "Nechci brečet a furt se na to vymlouvat, ale asi se projevuje to, že jsem dva měsíce léčil záda a nemám úplně stoprocentně natrénováno. Budeme muset ještě v posilovně zamakat," řekl Dvořák.

Poprvé se s ním dnes ve dvojbobu představil mistr republiky a spoludržitel českého rekordu v běhu na 100 metrů Záleský, který minulý týden společně s pilotem Adamem Dobešem vyhrál jeden ze závodů Evropského poháru v Lillehammeru. "Souhra na startech byla bez problémů. Spíš že mně chybí trochu síly a Dominik je taky víc sprinter, než že by uměl využít svou sílu. Spíš jsme se tedy rozbíhali postupně," uvedl Dvořák ke startům, v kterých byli se Záleským v obou kolech čtrnáctí.

Po úvodní jízdě byli Češi dvanáctí, v druhém kole si o dvě příčky pohoršili a na Friedricha ztratili celkem 1,14 sekundy. Mistr světa, olympijský vítěz a úřadující šampion SP si pro 53. pohárové prvenství dojel s obřím náskokem 47 setin sekundy před krajanem Johannesem Lochnerem. Třetí byl Brit Brad Hall.

V neděli se na dráze vybudované pro olympijské hry v roce 1964 pojede závod čtyřbobů.

Úvodní závod SP v jízdě na bobech v Innsbrucku - dvojboby: 1. Friedrich, Schüller 1:42,85 (51,27+51,58), 2. Lochner, Bauer (všichni Něm.) -0,47 (51,69+51,63), 3. Hall, Cackett (Brit.) -0,63 (51,69+51,79), ...14. Dvořák, Záleský (ČR) -1,14 (51,93+52,06).