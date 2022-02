Dvořák s Noskem byli v závodu dvojbobů na ZOH patnáctí, zlato obhájil Friedrich

Jen-čching (Čína) - Český dvojbob Dominik Dvořák, Jakub Nosek obsadil v olympijském závodě v Jen-čchingu patnácté místo. Kompletní stupně vítězů obsadili Němci, zlato z Pchjongčchangu obhájil favorit Francesco Friedrich.

Dvořák s Noskem vylepšili sedmnácté místo z Koreje, ale nevyšel jim útok na první desítku. Na ni elitní český dvojbob, jenž v minulé, koronavirem ovlivněné sezoně Světového poháru obsadil celkové třetí místo, ztratil devět desetin sekundy.

"Mám smíšené pocty. Na jednu stranu to není ta vysněná desítka, kterou jsme chtěli, ale na druhou stranu můžeme být spokojení, že jízdy byly po technický stránce docela dobré," konstatoval Dvořák. "Patnáctku bereme. Myslím, že jsme podali dobrý výkon a čtyřky budou lepší," řekl Nosek.

Češi zahájili v pondělí čtyřkolovou soutěž patnáctým časem, v druhé jízdě se zlepšili na dvanáctou pozici. Na úvod závěrečného dne zajel Dvořák svůj nejpomalejší čas v závodě, pouze o dvě setiny rychlejší než Brit Brad Hall, jenž se v poslední zatáčce převrátil a poslední desítky metrů doklouzal do cíle na boku. Kvůli nehodě Britů museli Češi na svoji jízdu čekat. "Trošku to ovlivní. Dali nám pět minut pauzu a člověku začnou šrotovat myšlenky, že před náma spadl bob a třináctka je ošemetná. Nervozita se asi trošku do třetí jízdy přenesla od startu po celou jízdu," řekl Nosek.

Češi si tak průběžně opět pohoršili na patnáctou příčku, na níž už zůstali. S domácí čínskou posádkou prohráli souboj o 14. pozici o pouhou setinu sekundy.

Poprvé v olympijské historii stanuli na stupních vítězů bobisté z jedné země. Obhájce prvenství a mistr světa Friedrich zvítězil v součtu o 49 setin před Johannesem Lochnerem, třetí byl s odstupem již 1,69 sekundy Christoph Hafer. Dvořák za Friedrichem, který zajel nejrychlejší čas ve třech ze čtyř jízd, zaostal 3,41 sekundy.

O víkendu vyvrcholí soutěže v ledovém korytu závodem čtyřbobů. Zlato bude opět obhajovat Friedrich a pokusí se jako první bobista historie vyhrát na dvou olympiádách za sebou obě soutěže.

Výsledky mužských dvojbobů na ZOH v Pekingu:

1. Friedrich, Margis 3:56,89 (59,02+59,36+58,99+59,52), 2. Lochner, Bauer -0,49 (59,26+59,27+59,32+59,53), 3. Hafer, Sommer (všichni Něm.) -1,69 (59,44+59,93+59,52+59,70), 4. Vogt, Michel (Švýc.) -1,94 (59,57+59,90+59,59+59,77), 5. Maier, Sammer (Rak.) -2,23 (59,51+59,96+59,64+1:00,01), 6. Rinaldi, Vain (Mon.) -2,25 (59,62+59,90+59,57+1:00,05), 7. Spring, Evelyn (Kan.) -2,37 (59,54+1:00,03+59,76+59,93), 8. Gajtjukevič, Laptěv (Rus.) -2,42 (59,41+59,91+59,80+1:00,19), 9. Kibermanis, Miknis (Lot.) -2,45 ((59,65+59,94+59,82+59,93), 10. Kripps, Stones (Kan.) -2,51 (59,61+1:00,08+59,71+1:00,00), ...15. Dvořák, Nosek (ČR) -3,41 (59,90+1:00,04+1:00,20+1:00,16).