Dvořák s bolavými zády skončil s dvojbobem v Mořici dvanáctý

Svatý Mořic (Švýcarsko) - Dominik Dvořák s Dominikem Suchým skončili dvanáctí v závodě Světového poháru dvojbobů ve Svatém Mořici a ani na druhý pokus v novém kalendářním roce nedosáhli na první desítku. Už před týdnem ve Winterbergu, kde Dvořákovi dělal brzdaře Jakub Nosek a do seriálu poprvé v sezoně zasáhli zámořští bobisté, zůstala česká posádka poprvé mimo Top 10. Tentokrát si Dvořák ještě o místo pohoršil.

"Trošku bojuju se špatnými zády, to zranění se táhne už docela dlouho a to se projevuje ve startech, které máme trochu horší. Takže z těch horších startů potom vykřesat nějaké lepší umístění... Ale hodnotím to pozitivně. Na to, s čím se trápím, je to dobrý," řekl Dvořák v nahrávce pro média.

Nadvládu ve startovním poli opět potvrdil Němec Francesco Friedrich, který v desátém závodě sezony vybojoval deváté vítězství. V posádce s Alexanderem Schüllerem porazili o 45 setin sekundy krajany Johannese Lochnera a Floriana Bauera, třetí Kanaďané Justin Kripps a Cam Stones ztratili na vítěze bez osmi setin sekundu.