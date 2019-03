Glasgow - Šéftrenér českých atletů Tomáš Dvořák uznal, že halové mistrovství Evropy v Glasgow z českého pohledu úspěšné nebylo. Připomněl, že už dříve přicházely po úspěšnějších letech horší roky. Zejména běžci podle něj doplatili mimo jiné na to, že se na vrcholných halových akcích závodí jinak než na běžných mítincích a menších závodech.

Česko získalo jedinou bronzovou medaili zásluhou koulaře Tomáše Staňka, což byl nejhorší výsledek od roku 1994. Před dvěma lety v Bělehradu vybojovali Češi sedm medailí. "Nedá se říct, že by byl (šampionát) úspěšný, bohužel. Zázraky se sice dějí, ale po medailově dobrých letech chodí ty horší. Česká atletika už to zažila," řekl Dvořák.

Litoval absence čtvrtkaře Pavla Masláka, který kvůli viróze nemohl útočit na čtvrtý halový evropský titul za sebou. "Je to halový specialista. Na šampionátech se vždycky dokázal vyždímat. Neříkám, že by tady bojoval s Warholmem, ale medaile navíc by byla veselejší," uvedl Dvořák. Vítězný Nor Karsten Warholm časem 45,05 vyrovnal evropský rekord.

Chyběly i další opory. Mílař Jakub Holuša byl zraněný, obhájkyně stříbra Zuzana Hejnová dala přednost přípravě na letní překážkářskou sezonu. Na loňském venkovním ME v Berlíně nikdo z českých účastníků HME na medaili nedosáhl, o cenné kovy se tam postaraly oštěpařka Nikola Ogrodníková a na silnici maratonkyně Eva Vrabcová Nývltová a chodkyně Anežka Drahotová.

Koulař Staněk byl v Berlíně čtvrtý a stejně jako tentokrát nebyl vyzávoděný kvůli zranění. V Glasgow z toho vytěžil alespoň bronz, i když po úspěšné kvalifikaci myslel na zlato. "Nebyl spokojený, jeho sezona dvou závodů nebyla ideální. Možná bylo škoda, že v kvalifikaci měl jen jeden pokus. Kdyby jich šel víc, mohl se víc seznámit s kruhem, ale jinak všechna čest," komentoval jeho výkon Dvořák.

Uznal, že pro běžce je složité atakovat na vrcholné halové akci svá maxima. "Na oválu teda rozhodně. O sprinterech se bavit nemusíme, ti tady prostě pohořeli. Ale nedá se nic říct klukům na oválu, snažili se, ale není to běh na pražských přeborech nebo na mistrovství republiky, to je ten zásadní rozdíl. Tady jim holt někdo víc zavazí," připomněl Dvořák.

Doplatil na to třeba čtvrtkař Jan Tesař, který tabulkově patřil ke kandidátům minimálně na finále, ale po pádu skončil už v rozběhu. "Možná kdyby byl trpělivější v tom seběhu a nesnažil se tam rvát, tak věřím, že by to dopadlo lépe. Na mistrákách si těch sil za Patrikem Šormem dovezl hodně, ale je to tady trochu jiná liga," řekl na jeho adresu šéftrenér.

Na špatnou taktiku doplatila i novopečená česká rekordmanka na 1500 metrů Simona Vrzalová. "Ona se hodně vydala už v tom rozběhu a splnili hlavní úkol, který si zadali, dostat se do finále, což se jí zatím v hale nepodařilo. Bohužel ten závod vedla takovým způsobem, že si neudělala moc příležitostí, aby o úplně ty čelní pozice mohla bojovat," komentoval Dvořák její vystoupení.