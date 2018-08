Berlín - Na zatím marném čekání české výpravy na první medaili z atletického mistrovství Evropy v Berlíně se podepsala i zranění tradičních opor. Šéftrenér Tomáš Dvořák považuje za správné, že navzdory bolesti a problémům zkusili elitní atleti závodit. Zdravotní zabezpečení je podle něj hlavně na samotných závodnících.

Koulař Tomáš Staněk prakticky celou venkovní sezonu bojoval s bolavými třísly a břichem a nemohl v tréninku házet. Přímo v Berlíně už nastupoval bez bolesti, ale tréninkové manko cítil a po čtvrtém místě neskrýval zklamání. Oštěpaře Jakuba Vadlejcha necelý měsíc před šampionátem vyřadila z tréninku bolavá záda, ztratil výbornou formu z první části sezony a skončil osmý. Překážkářka Zuzana Hejnová po vyřazení v semifinále prozradila, že kvůli bolavým achilovkám a problémům s kolenem nemohla prakticky běhat a bez analgetik nemůže ani vstát.

Trojnásobný desetibojařský mistr světa Dvořák se nediví, že atleti neruší účast na ME, pokud jejich zranění nejsou tak vážná, aby jim start úplně znemožnila. "Proč ten člověk jede? Na něco dře, má nějaký cíl, a když to není vyloženě přes mrtvoly, bylo by špatně, kdyby to nezkusil. Musí. Pro sebe, pro budoucnost. Zažil jsem i iks závodů, že jsem byl 'zrakvenej' a stejně se závodit dalo. To člověk hodí za hlavu, co bude za měsíc, další den," řekl novinářům.

Současný stav považuje za shodu okolností. "Ono těch zranění není víc než dřív. Sešlo se to prostě u těch nejlepších. Myslím, že kdybychom se podívali do historie, tak to není ani poprvé, ani naposled. A dělat pro to něco... Je to primárně o těch závodnících," uvedl Dvořák.

Sportovci se podle něj musejí naučit rozlišit, kdy je bolest při tréninku ještě normální a kdy už je patologická. Navíc by se měli věnovat péči o své tělo prakticky 24 hodin denně. "Je taková nepřímá úměra, že když je vám dvacet, tak trénujete dvě hodiny, hodinu regenerujete. Když je vám 25, tak trénujete hodinu a půl a hodinu a půl regenerujete. A když je vám třicet, tak hodinu trénujete a dvě hodiny regenerujete. A tohle si mnoho z nich neuvědomuje," řekl.

Dvojnásobná mistryně světa Hejnová si po berlínském zklamání posteskla, že je těžké si zajistit fyzioterapeuta na celá soustředění. "Jednak ti fyzio nemají prostě čas, jednak to stojí spoustu peněz, takže to není sranda. Když někoho přemluvím, aby se mnou jel na 10 dní, tak to je dost. Je to (zranění) bohužel dané hodně tím. Kdyby tam byl někdo celou dobu, dalo by se tomu předejít," řekla po neúspěšném semifinále.

Svaz zařizuje fyzioterapeuty na akce, kde je víc českých atletů pohromadě. "Samozřejmě to stojí peníze, my jim denní taxu dáváme, ale když si vydělá fyzioterapeut za den 10.000, tak si rozmyslí někam jet, kde dostává 2000 korun s tím, že má vše hrazené," přiblížil Dvořák.

Na individuálních soustředěních je to v režii závodníků. "Když jede závodník, který má balík od svazu a balík od olympijského výboru sám na soustředění, tak si fyzioterapeuta musí uhradit sám. Zuzana Hejnová má na přípravu od svazu tři čtvrtě milionu korun," podotkl.