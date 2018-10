Kodaň - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský označil nadcházející dvojzápas s Kodaní za rozhodující v boji o postup ze skupiny Evropské ligy. Dánský celek, který vede po dvou utkáních čtyřčlennou tabulku o bod před třetími Pražany, podle kouče červenobílých dělá nejméně chyb ze všech tří soupeřů. Slávisté se ve čtvrtek představí v Kodani a odveta je na programu za dva týdny.

"Když chcete postoupit, potřebujete udělat nějaké body venku. My jsme bohužel v Petrohradu žádný bod neudělali, takže nám zbývají dva pokusy. K tomu, abychom pomýšleli na postup, bylo by dobré nějaké body zítra získat. Ale i kdybychom je nezískali, furt zbývají tři zápasy a dva máme doma," řekl na tiskové konferenci v Kodani Trpišovský.

Na druhém místě ve skupině je o skóre za Kodaní Petrohrad a poslední Bordeaux je bez bodu. "Každý z těch šesti zápasů je svým způsobem klíčový. To zítřejší utkání naznačí víc o naší síle ve skupině, ale myslím, že celkově rozhodne spíš ten dvojzápas. Ten hodně napoví o vývoji ve skupině," dodal kouč.

Kodaňský celek podle něj vyniká mimořádnou organizací hry. "Musím říct, že z hlediska obranné fáze dělá nejmíň chyb z těch třech soupeřů ve skupině. Ty dva týmy, s kterými jsme hráli, jsou určitě nebezpečnější do útočné fáze, ale Kodaň je strašně dobře organizovaná. Hraje na minimální riziko, málokdy je nachytáte ve ztrátě míče," uvedl Trpišovský.

Je rád, že se do tréninku vrátili uzdravení útočníci Stanislav Tecl s Milanem Škodou. Reálnější je start prvního z nich. "Standa je dál než Milan. Je překvapení, že se Milan vůbec dostane do kopačky a trénuje s týmem. Standa trénuje s týmem od pondělí, jeho návrat bude rychlejší. Dá se počítat s tím, že by zvládl podstatnou část zápasu," uvedl Trpišovský.

"Mít Milana a Standu je určitě příjemnější, je pro nás lehčí reagovat na vývoj zápasu, i když oba dva mají velké manko. Absolvovali dva tréninky s týmem. Nějakou krátkou sekvenci ale zvládnou. S jedním nebo s oběma počítáme do zítřejší nominace," dodal Trpišovský.

Soupeři bude scházet potrestaný kapitán Zeca. "Myslím, že jim bude hodně chybět, je to hráč, přes kterého chodí první rozehrávky, je klidný na míči. Miňo Stoch proti němu hrál v Řecku a říkal, že je to výborný hráč. Na druhou stranu je tam místo něj Greguš, Kvist, takže myslím, že si s tím domácí poradí," mínil Trpišovský.

Pozor si podle něj slávisté musí dát i na útočníka Dameho N'Doyeho, který v roce 2009 vstřelil Spartě tři ze čtyř gólů Kodaně. "Určitě je to hrozba, je to klasický vápnový útočník, výborný ve vzduchu. V ofenzivě jsou nebezpeční také Fischer a Skov, který má výbornou střelu a postavu. Trochu typ jako Roman Potočný," přirovnal jej Trpišovský k libereckému záložníkovi.