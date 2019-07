Dvojice ruských komiků napálila severomakedonského premiéra

Skopje - Dvojice ruských komiků napálila po telefonu severomakedonského premiéra Zorana Zaeva. Ten v jednom telefonátu přiznal, že Rusko má na Balkáně příliš špionů, v jiném začal zvažovat, že zaplatí úplatek. Sociální demokrat Zaev dnes po úniku nahrávky na internet svolal tiskovou konferenci, na níž se omluvil, ale zároveň vyloučil svou rezignaci, kterou po něm žádá opoziční pravice. Informovala o tom agentura AFP.

Na jedné ze tří zveřejněných nahrávek pořízených mezi srpnem 2018 a dubnem 2019 byl Zaev přesvědčen, že hovoří s bývalým prezidentem Ukrajiny Petrem Porošenkem, v dalším případě si myslel, že na druhé straně je generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. "Stal jsem se obětí své otevřenosti" a "nepřátel orientace naší země na NATO", konstatoval před novináři Zaev.

V jednom z telefonátů nabízí severomakedonskému premiérovi falešný Porošenko, že poslouží jako prostředník mezi makedonskou ortodoxní církví a konstantinopolským patriarchou Bartolomějem, duchovním vůdcem pravoslavných křesťanů. Ten v lednu uznal ukrajinskou národní církev za nezávislou na ruské pravoslavné církvi.

Nepravý Porošenko vysvětluje, že tohoto úspěchu docílil tím, že Bartoloměje osobně podplatil. "V mém případě to stálo 150.000 eur (přes 3,8 milionu Kč). Pro vás to bude levnější," pokračuje jeden z komiků a zmiňuje poté sumu 100.000 eur. "Výborně, to nebude žádný problém," reaguje na nahrávce Zaev.

V jiné telefonní konverzaci severomakedonský premiér domnělému Stoltenbergovi přiznává, že Moskva "má v regionu hodně špiónů".

Komici Alexej Stoljarov a Vladimir Kuzněcov, vystupující pod pseudonymy Vovan a Lexus, jsou na podobné žertíky specialisté a už dokázali nachytat řadu světových politiků, včetně zesnulého amerického senátora Johna McCaina, někdejšího šéfa britské diplomacie Borise Johnsona, ukrajinského exprezidenta Porošenka i jeho nástupce Volodymyra Zelenského či běloruského vůdce Alexandra Lukašenka.