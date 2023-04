Dvojice nabídla ženě, že zařídí vraždu manžela, soud v Brně jí uložil podmínky

Brno - Krajský soud v Brně schválil dohodu o vině a trestu v případu dvojice, která nabídla ženě ze Žďárska, že za úplatu zařídí vraždu jejího manžela. Ženu následně nutili k prostituci a vydírali ji i jejího přítele. Dvojice se k tomu přiznala, se žalobcem uzavřela dohodu o vině a trestu s uložením podmíněného trestu, na což soud přistoupil. Rozsudek je v této části pravomocný, strany se vzdaly práva na odvolání.

Lenka a Jiří Doležalovi podle obžaloby v roce 2018 poškozené nabídli, že za 300.000 korun dají zavraždit jejího manžela prostřednictvím fiktivní ruské vražedné agentury. Další tři roky ji přesvědčovali o tom, že se usmrcení chystá a požadovali po ní další částky. Celkem jim podle obžaloby žena zaplatila bezmála půl milionu korun. Soud jim v tomto případě ukládal trest pro podvod.

Dvojice ženu podle obžaloby také nutila k prostituci, mimo jiné v nočním klubu ve Žďáru nad Sázavou. Takto od ní podle obžaloby získali minimálně 120.000 korun, trest soud proto ukládal i pro obchodování s lidmi. Soud dvojici potrestal i pro vydírání, kdy dotyční od ženy a jejího přítele pod pohrůžkou zabití ruskými nájemnými vrahy získali přes 200.000 korun.

Dvojici soud uložil shodně tři roky vězení podmíněně odložených na pět let, hrozilo jim až 12 let vězení. "Trest byl uložen pod spodní hranicí sazby, jsou zde podmínky, aby trest byl mírnější," uvedl předseda senátu Aleš Novotný. S výší trestu nesouhlasili oba poškození, podle nich byl mírný, do tohoto ale zasahovat nemohou. Nesouhlasili ani s výší částek, které museli platit, ohledně náhrady škody je soud odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních. V této části rozsudek není pravomocný, jeden z poškozených se odvolal, zmocněnkyně druhé si ponechala lhůtu.

Před soudem stála i podvedená žena, kterou žalobce vinil z přípravy vraždy, za což jí hrozilo minimálně 15 let vězení. V úterý si i žena vyslechla také podmíněný trest, podle soudu ji dvojice do věci vmanipulovala. Rozsudek není pravomocný, žalobce se na místě odvolal.

Zákonné ustanovení o dohodě o vině a trestu vstoupilo v platnost na podzim 2020. Obžalovaný se může s žalobcem dohodnout na přiznání viny a následném trestu, dohodu schvaluje soud. Ustanovení usnadňuje a zrychluje trestní řízení, protože se neprovádí žádné dokazování.