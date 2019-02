Praha - Evropská legislativa ohledně dvojí kvality potravin se stihne schválit do evropských voleb, které budou v druhé polovině letošního května, věří eurokomisařka Věra Jourová. Uvedla to na kulatém stole, na kterém se zástupci obchodních řetězců hovořila právě o této problematice. Podstatou problému je především stav, kdy se pod jednou marketingovou značkou a ve stejném obalu skrývá v různých státech odlišné složení potravin. Složení je však řádně uvedeno na obalu.

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy je třeba dořešit u legislativy některé technické problémy. Podle něho například někteří nadnárodní výrobci bojkotují nákupy potravin českými řetězci v domovské zemi výrobce. Musí se proto nakupovat přes regionální zastoupení v zemi, kde se následně prodávají, tedy v ČR. Pokud se pak nakupuje na centrálách výrobců v zahraničí, nechtějí výrobci potraviny přeznačovat podle české legislativy.

Druhým problémem je například situace, kdy česká inspekce podá podnět zahraniční inspekci k prošetření dvojí kvality přímo u výrobce. V legislativě se zatím počítá s tím, že pokud budou pro různé složení reálné důvody, může se od sankcionování výrobce ustoupit. V tom případě, pokud by se provinění neprokázalo, se však může stát, že české inspekci tamní orgány kontroly naúčtují. To by podle něj v reálu přeshraniční spolupráci znesnadnilo.

Loni se navíc ukázalo, že západní evropské státy chtěly tento problém, kdy se pod jedním značením skrývá v různých státech jiné složení potravin, stále méně řešit. "Fakt, že Rakousko na závěr svého předsednictví Evropské unie zcela vypustilo bod týkající se ochrany proti dvojí kvalitě ze směrnice Nová dohoda pro spotřebitele, nás nemile překvapil. Považuji za velkou chybu, že Rakousko podlehlo tlaku velkých nadnárodních potravinářských firem místo toho, aby dělalo vše pro ochranu spotřebitelů," dodal. Podle Jourové tento problém trval přibližně tři týdny, nyní se již řešení dvojí kvality znovu řeší.

Ministr zemědělství Miroslav Toman na konci ledna uvedl, že věc nynější rumunské předsednictví zařadilo do svého programu. V prvním pololetí by tak měly být příslušné změny schváleny navzdory možným námitkám zemí jako Německo či právě Rakousko. "My se snažíme získat prostor na to, aby dvojí kvalita byla zakázaná, aby občané ČR nebyli občany druhé kategorie," podotkl Toman. Na svém postoji se musí členské státy shodnout, aby mohly začít vyjednávat s europarlamentem o jejich finální podobě.

V současnosti EU kontroluje 145 položek, výsledky by měly být podle Jourové známé do poloviny letošního roku. V prvním pilotním šetření z loňska, kdy se prozkoumávalo 64 vytipovaných výrobků, se podle Jourové zjistilo, že jde o reálný problém. Rozdílných produktů pod stejným značením byla dvacítka.