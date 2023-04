Dvojciferná inflace způsobila tlak zaměstnanců na růst mezd a benefitů

Praha - Dvojciferná inflace způsobila velký tlak zaměstnanců na růst mezd a finančních benefitů. Nejvíce je chtějí takzvané modré límečky, tedy pracovníci z výroby a provozu. Naopak nejmenší zájem o ně mají pracovníci v IT, následovaní pracovníky podnikových služeb. Silný zájem je patrný také u benefitů souvisejících s delší dovolenou nebo větším počtem dnů volna. Vyplývá to průzkumu personální agentury Grafton Recruitment.

"Finanční benefity patří dlouhodobě k těm nejpopulárnějším, letos však jejich význam podtrhla silná inflace a růst cen. K nejžádanějším benefitům z této skupiny aktuálně patří bonusy a prémie, ocenil by je prakticky každý zaměstnanec. V těsném závěsu následuje u bílých límečků (pracovníci z kanceláří) a pracovníků z IT každoroční revize mezd podle inflace a u modrých límečků 13. a 14. mzda," uvedl ředitel Grafton Recruitment Martin Malo.

Finanční benefity jsou podle něj zároveň oblastí, kde je patrná největší propast mezi poptávkou zaměstnanců a nabídkou zaměstnavatelů. Například o dorovnání mzdy při pracovní neschopnosti stojí 88 procent modrých límečků, čerpat tento benefit však může jen zhruba desetina z nich.

U benefitů v podobě dovolené pět týdnů a více nebo zdravotního volna přesahuje zájem zaměstnanců bez ohledu na obor 90 procent. Dovolená pět a více týdnů je dokonce na prvním místě nejžádanějších benefitů u bílých límečků, na druhém místě u pracovníků podnikových služeb a modrých límečků a na třetím místě u pracovníků z IT.

Tento benefit nabízí rostoucí počet zaměstnavatelů. Aktuálně jej mají přibližně dvě třetiny pracovníků z IT, 60 procent zaměstnanců podnikových služeb a 61 procent modrých a 62 procent bílých límečků. Žádaný je také příspěvek na ni. Neomezené placené volno by uvítalo 72 procent bílých límečků a IT pracovníků, jen osm procent ho však může čerpat. Na čelních příčkách žebříčku populárních benefitů jsou benefity umožňující flexibilitu práce.

Spolu s rostoucím počtem případů psychických problémů a zhoršující se dostupností odborné péče kladou čeští zaměstnanci stále větší důraz na benefity související s podporou duševního zdraví. Významnou roli začínají hrát i při výběru nového zaměstnavatele. Zájem o ně má větší polovina zaměstnanců, v oboru podnikových služeb dokonce tři čtvrtiny. Čerpat je však může jen 40 procent pracovníků podnikových služeb, 25 procent lidí z IT, 18 procent bílých a 13 procent modrých límečků.

Nejmenší zájem mají čeští zaměstnanci bez ohledu na obor působení o firemní školky. Jde zároveň o benefit nejméně často poskytovaný zaměstnavateli. Využít jej může jen sedm procent respondentů průzkumu. V oboru podnikových služeb pak k nejméně poptávaným benefitům patří i sdílené firemní auto, služební auto pro osobní účely či parkovací místo v sídle firmy.

Průzkum se uskutečnil v únoru a března 2023 mezi 2405 respondenty.