Radost hokejistů San Jose z postupu do druhého kola play off NHL, zleva Edouard Vlasic, střelec vítězného gólu Barclay Goodrow a Joe Thornton. ČTK/AP/Jeff Chiu

New York - Duely hokejistů Bostonu s Columbusem a St. Louis s Dallasem dnes začne 2. kolo play off NHL. Zbývající dvě série New York Islanders s Carolinou a San Jose s Coloradem odstartují v pátek. O všech postupujících do finále konferencí bude jasno nejpozději ve středu 8. května. Další posily tak mohou vyhlížet i účastníci mistrovství světa na Slovensku, které se hraje od pátku 10. května.

V Bostonu zůstávají ve hře o Stanleyův pohár ofenzivní opory David Krejčí a David Pastrňák a v kádru Columbusu je útočník Lukáš Sedlák, který ale sleduje dění v play off z tribuny. Obránce Roman Polák s útočníkem Radkem Faksou z Dallasu, který má na marodce ještě Martin Hanzala, v souboji se St. Louis krajana nepotkají.

Oporou brankoviště Caroliny je Petr Mrázek, v týmu Islanders žádný Čech nehraje. Kanonýr Tomáš Hertl s Lukášem Radilem ze San Jose, jemuž chybí kvůli zranění kolena bek Radim Šimek, se nejspíš s krajanem v klání s Coloradem také nepotkají.

Další čeští hráči mají ještě šanci zasáhnout do play off v případě přesunu z farem. Boston má v Providence v AHL obránce Jakuba Zbořila a brankáře Daniela Vladaře a Carolina v Charlotte Martina Nečase.

V záložním týmu Colorada Avalanche v celku Colorado Eagles hrají útočník Martin Kaut a brankář Pavel Francouz, na farmě San Jose Sharks v týmu San Jose Barracuda chytá Josef Kořenář. V záložním týmu St. Louis v San Antoniu působili útočník Adam Musil a obránce Jakub Jeřábek, který se už zařadil se do přípravy české reprezentace před světovým šampionátem. Dallas má v Idahu v ECHL Ondřeje Válu.

Program 2. kola play off NHL:

Čtvrtek 25. dubna:

Východní konference - 1. zápas:

Boston - Columbus.

Západní konference - 1. zápas:

St. Louis - Dallas.

Pátek 26. dubna:

Východní konference - 1. zápas:

New York Islanders - Carolina.

Západní konference - 1. zápas:

San Jose - Colorado.

Sobota 27. dubna:

Východní konference - 2. zápas:

Boston - Columbus.

Západní konference - 2. zápas:

St. Louis - Dallas.

Neděle 28. dubna:

Východní konference - 2. zápas:

New York Islanders - Carolina.

Západní konference - 2. zápas:

San Jose - Colorado.

Pondělí 29. dubna:

Západní konference - 3. zápas:

Dallas - St. Louis.

Úterý 30. dubna:

Východní konference - 3. zápas:

Columbus - Boston.

Západní konference - 3. zápas:

Colorado - San Jose.

Středa 1. května:

Východní konference - 3. zápas:

Carolina - New York Islanders.

Západní konference - 4. zápas:

Dallas - St. Louis.

Čtvrtek 2. května:

Východní konference - 4. zápas:

Columbus - Boston.

Západní konference - 4. zápas:

Colorado - San Jose.

Pátek 3. května:

Východní konference - 4. zápas:

Carolina - New York Islanders.

Západní konference - případný 5. zápas:

St. Louis - Dallas.

Sobota 4. května:

Východní konference - případný 5. zápas:

Boston - Columbus.

Západní konference - případný 5. zápas:

San Jose - Colorado.

Neděle 5. května:

Východní konference - případný 5. zápas:

New York Islanders - Carolina.

Západní konference - případný 6. zápas:

Dallas - St. Louis.

Pondělí 6. května:

Východní konference - případný 6. zápas:

Columbus - Boston.

Západní konference - případný 6. zápas:

Colorado - San Jose.

Úterý 7. května:

Východní konference - případný 6. zápas:

Carolina - New York Islanders.

Západní konference - případný 7. zápas:

St. Louis - Dallas.

Středa 8. května:

Východní konference - případné 7. zápasy:

Boston - Columbus, New York Islanders - Carolina.

Západní konference - případný 7. zápas:

San Jose - Colorado.