Dvě vedoucí tábora, kde se popálily děti, rokycanský soud potrestal podmínkou

Rokycany - Dvě vedoucí příměstského tábora, na kterém se v srpnu 2019 při chemickém pokusu popálily tři děti, dnes rokycanský okresní soud potrestal podmíněnými tresty a několikaletými zákazy pořádání táborů. Nejvážněji byla zasažena tehdy šestiletá dívka, kterou oheň popálil na 43 procentech těla a ponese si doživotní následky. Jejím rodičům soud přiznal odškodné. Obžalovaným vedoucím, které se dnešního jednání soudu opět neúčastnily, hrozilo za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti až čtyřleté vězení. Podle soudce nedomyslely důsledky a jednaly lehkovážně. Rozsudek není pravomocný.

V srpnu 2019 dělaly vedoucí na závěr tábora s 23 dětmi rozdělenými do skupinek chemický pokus zvaný faraonův had. Při pokusu se smíchá cukr se sodou, směs se vsype do popela, polije lihem a zapálí. Při hoření se formuje tělo pěnového hada. Při pokusu ale vzplál líh a popálil tři děti. Kromě vážně popálené dívky šlo ještě o osmiletého chlapce a stejně staré děvče, které oheň zasáhl na dvou a pěti procentech těla. Jedna z vedoucích dříve vypověděla, že se neštěstí stalo při druhém kole pokusu. Napoprvé se uspokojivě nepovedl, ženy se proto rozhodly ho zopakovat. Vedoucí si neumí vysvětlit, jak se neštěstí mohlo stát.

Ženě, která při pokusu lila líh a byla také vedoucí tábora, vyměřil soud trest dva roky se zkušební lhůtou na 3,5 roku a tříletý zákaz pořádání příměstských táborů. Druhá žena, která byla na táboře jako lektorka a kontrolovala, zda směs po předchozím pokusu vystydla, dostala trest 18 měsíců s dvouletou zkušební lhůtou a dvouletý zákaz pořádání příměstských táborů.

Rodičům nejvíce popálené dívky přiznal soud odškodné téměř 2,7 milionu korun, zdravotní pojišťovně 1,4 milionu, s částí dalších nároků odkázal žadatele na občanské řízení. "Jsme moc rádi, že se to po tak dlouhé době konečně o kousíček posunulo a budeme doufat, že mají paní obviněné kousíček svědomí," řekla po vynesení rozsudku matka holčičky. Peníze její dcera potřebuje, aby se mohla léčit a hojit a pokud možno se vrátit k co nejnormálnějšímu životu, dodala. Řadu výkonů, rehabilitací, léčiv či pomůcek pojišťovny nehradí.

Znalec z Technického ústavu požární ochrany u soudu řekl, že bylo chybou pokus opakovat. Když vedoucí napodruhé lila do směsi líh z lahve, v nakloněné nádobě se vznítily nahromaděné výpary, nastalo explozivní hoření a zvýšil se tlak, až hořící líh vystříkl hrdlem lahve ven a zasáhl děti. Podle znalce mohl vystříknout až téměř dva metry daleko. Vedoucí u soudu tvrdila, že nový líh do směsi vlila až po dohoření prvního pokusu a že děti stály daleko. Podle znalce ale mohl stále hořet zbytek lihu plamenem, který nebyl ve slunečném letním počasí vidět, nebo mohl být zbytek směsi po předchozím pokusu stále ještě příliš teplý a schopný zapříčinit vznícení vysoce hořlavého lihu. Kamerový záznam ukázal, že děti byly při pokusu v jeho bezprostřední blízkosti.

Soudce konstatoval, že obžalované zcela jednoznačně nedomyslely důsledky, jednaly lehkovážně a nebezpečně, měly být opatrnější. Obhájci namítali, že pro provádění pokusu není stanovená žádná norma ani závazný postup a že obě vedoucí vyvinuly dostatečnou míru obezřetnosti. Vznícení a explozi par v lahvi podle obhájců nešlo předvídat. Požadovali proto zproštění obžaloby. Soud ale vyhověl návrhu státní zástupkyně, pouze ho zmírnil v rozsahu zákazu činnosti.

Rodiče nejvíce popálené dívky řekli, že dcera byla v ohrožení života a lékaři je připravovali i na možnost, že nepřežije. V nemocnici v Praze byla deset dní v umělém spánku, během dvou měsíců absolvovala mnoho operací. Na 26 procentech těla včetně obličeje jí museli lékaři transplantovat kůži, kterou jí odebrali ze zad a stehen. I po propuštění domů následovala dlouhá bolestivá léčba, převazy, rehabilitace, návštěvy psychiatra a fyzioterapeuta. Nic z toho neskončilo. Každou zimu musí absolvovat laserový zákrok, protože zatímco její tělo roste, zasažená kůže neroste a musí se naříznout nebo laserem rozrušit, aby se zvětšila. Tyto zákroky bude muset absolvovat, dokud její tělo poroste. Potom bude následovat několik plastických operací. "Má za sebou už 25 narkóz, stále má psychické potíže a emoční výkyvy, bere antidepresiva a léky na spaní. Do školy chodí, když není nemocná. Za tento školní rok zameškala 450 hodin," popsala matka. Psychické potíže dolehly i na dva mladší sourozence.