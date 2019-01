Liberec - Čtvrtým čistým kontem v sezoně pomohl gólman Roman Will k vítězství hokejistů Liberce nad rozjetou Plzní 4:0. Bílí Tygři se díky tomu po 40. kole udrželi v čele extraligy. Will pochytal 23 střel a zejména jeho zásluhou Severočeši bodovali popáté v řadě, přičemž čtyřikrát z toho vyhráli.

Podle Willa ale výkon mužstva dlouho ovlivňovala zbytečná vyloučení. "Řekl bych, že první dvě třetiny jsme bojovali hlavně sami se sebou. Úplně jsme se nevěnovali hře a byly tam zbytečné emoce. Nejdůležitější však bylo, že jsme se od toho poté dokázali oprostit a našli jsme cestu, jak vyhrát zápas," pochvaloval si Will.

Po čtyřiceti minutách svítil na ukazateli skóre stav 0:0. Ve třetí části ale domácí spustili smršť a čtyřmi góly zápas rozhodli. "Třetí třetina pak už byla z naší strany parádní. Soustředili jsme se pouze sami na sebe a na hokej. Dokázali jsme potrestat soupeřovy chyby a napadaly nám tam nějaké branky. To rozhodlo o našem vítězství," liboval si rodák z Plzně.

Bílí Tygři nasbírali během úvodních dvou třetin 36 trestných minut. Osobní tresty si vysloužili klíčoví útočníci Petr Jelínek s Michalem Birnerem. Ve třetí části už ale domácí na trestnou lavici neputovali ani jednou.

"Máme dost zkušený tým na to, abychom si k tomu sami dokázali něco říct. Každý moc dobře ví, že takové zbytečné emoce a osobní tresty do toho nepatří. Navíc takto v závěru sezony by se to určitě nemělo stávat," varoval Will, který má na kontě také jeden zápas v zámořské NHL v dresu Colorada.

Odchovanec Mladé Boleslavi ale dokázal najít pro zvýšené emoce také pochopení. "Na druhou stranu během zápasu samozřejmě emoce pracují naplno. Někdy se tak může stát, že člověk trochu ujede. Od toho jsme tam pak ale my ostatní, abychom to případně ubránili. Zkrátka pomáháme jeden druhému," uvedl.

Brankářská jednička Bílých Tygrů potvrdila formu a nedovolila Plzni pod Ještědem skórovat ani ve druhém vzájemném zápase v sezoně. "Bylo to dlouho otevřené utkání a každá chyba mohla rozhodnout. V brance jsem se rozhodně nenudil. Hodně nepříjemná byla všechna oslabení, protože Plzeň má dobrou přesilovku. Kluci přede mnou mi však hodně pomohli a zblokovali spoustu ran. Já si takovéto pomoci velmi vážím," pochválil Will spoluhráče.