Dvě třetiny byly dobré, na tom můžeme stavět, řekl Řepík po prohře v Třinci

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Nevydařená třetí třetina připravila hokejisty Sparty o šanci na vítězství v prvním finále play off extraligy na ledě Třince. Pražané až do 45. minuty vedli na ledě Ocelářů 1:0, ale poté domácí dokázali vyrovnat a otočit vývoj ve svůj prospěch. Kapitán Sparty Michal Řepík věří, že v pondělním druhém duelu série se Pražané dokáží vyvarovat individuálních chyb a Třinec poprvé v sezoně porazí.

"První dvě třetiny jsme hráli dobře a myslím, že jsme domácí k ničemu moc nepustili. Pak nám ujeli, dali gól a nevím, jestli jsme se pak zalekli, nebo jsme se rozsypali. Je to škoda, první dvě třetiny nebyly vůbec špatné a my jim pak de facto darujeme čtyři góly. Oni nás extra nepřehráli, darovali jsme jim to. Je to jen naše chyba," řekl Řepík po utkání, které Sparta prohrála 1:4.

Pražané se dostali do vedení v 10. minutě, kdy se Maxim Matuškin prosadil v přesilové hře. Ve druhé části byli domácí výrazně aktivnější. Gólově se ale prosadit nedokázali. "Určitě jsme chtěli být malinko aktivnější, ale vyplývalo to z hry. Nevím, kolik měli střel ve druhé třetině, ale nevybavuji si žádné velké šance. Až ve třetí třetině. Samozřejmě domácí hráli trpělivě a věděli, že je to jen 1:0. Nikam nespěchali a jak už jsem řekl, my jsme jim góly darovali," podotkl reprezentační útočník.

Hosté dlouho hráli podobně jako Třinec v minulých play off zápasech. Po vstřelení gólu se soustředili hlavně na pozornou obranu už od středního pásma. "Taky jsem na to v zápase myslel, fakt jsme to hráli dobře. To, co hrají oni. A bylo vidět, že s tím měli problémy. Není jednoduché to projít," řekl třiatřicetiletý útočník.

Sparta z porážky i s ohledem na hru a fakt, že třem gólům soupeře předcházely individuální chyby, nedělá tragédii. "Je to první zápas ve finále. Určitě nejsme šťastní, něco jsme si k tomu řekli, ale na dvou třetinách se dá stavět. Víme, že bychom mohli být efektivnější do útoku, o to se budeme snažit. Třetí třetinu si musíme rozebrat na videu, zapomenout na to a v úterý je další den. Budeme chtít odvézt jedno vítězství do Prahy," dodal Řepík.