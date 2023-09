Dvě stovky lidí vyrazily vlakem do Berlína na oslavy občanské společnosti

Praha - Dvě stovky lidí se dnes vydaly speciálním kulturním vlakem do Berlína, aby v německém hlavním městě oslavili občanskou společnost. Jízdy i oslav se měl zúčastnit i český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), kvůli nemoci ho ale v Berlíně zastoupí velvyslanec Tomáš Kafka. Pro návštěvníky bude v rámci oslav otevřen prezidentský palác Bellevue. Na tiskové konferenci dnes akci představili pořadatelé jízdy, zástupci festivalu United Islands of Prague a Česko-německého fondu budoucnosti.

"Myslím, že je to krásná myšlenka, která jednak zdůrazňuje roli železnice a velmi důležitý moment propojování Čechů a Němců, ale hlavně je to krásná myšlenka, která zvýrazňuje i roli kultury na jejich sbližování," řekl ředitel fondu Tomáš Jelínek. "Jsme přesvědčeni o tom, že právě v dnešní době plné výzev a krizí, od války na Ukrajině přes klimatickou krizi až po obavy z dalšího ekonomického vývoje, je potřeba se na chvíli zastavit a dát prostor tomu, abychom společně sdíleli radost z toho, co se podařilo," dodal.

V soupravě, která z Prahy odjela po osmé ráno, slouží vagony jako umělecká pódia s literárními, hudebními a divadelními vystoupeními. V hudebním vagonu bude zpěvačka Žofie Dařbujánová z kapely MYDY, v divadelním První česko-německý kabaret a v literárním bude na cestující čekat spisovatel Jaroslav Rudiš. Ten ve voze představí český překlad své knihy Návod na použití železnice.

Z Prahy odjelo podle Jelínka zhruba 180 lidí, dalších 60 přistoupí v Drážďanech. Jízdenky byly podle něj vyprodané již zhruba před měsícem. Zpět do České republiky vyrazí vlak po 19:30.

V zahradách berlínského zámku Bellevue se dnes návštěvníkům představí desítky českých i německých organizací a umělců. Slavnost občanské společnosti, jak se tradiční akce na sklonku léta nazývá, je letos výjimečná i pro Česko, jako spolupořadatele si totiž německý prezident Frank-Walter Steinmeier vedle německé spolkové země Durynsko vybral právě Českou republiku. Vrcholem programu bude koncert barokního orchestru Collegium 1704 s Vojtěchem Dykem či performance Divadla V.O.S.A. Lidé si také budou moci prohlédnout vnitřek zámku včetně reprezentačních místností.

Zvláštním hostem slavností je pak Česko-německý fond budoucnosti, který 25 let podporuje spolupráci mezi Čechy a Němci a pomáhá těm, kdo aktivně vytvářejí přátelské česko-německé sousedství.