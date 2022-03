Dvě luxusní Abramovičovy jachty zakotvily v Turecku

Istanbul - V Turecku tento týden zakotvily dvě luxusní jachty ruského oligarchy Romana Abramoviče, který se tak snaží přesunout část majetku a vyhnout se sankcím zavedeným Západem vůči představitelům ruského režimu. Informují o tom turecká média.

V tureckém přímořském letovisku Bodrum v pondělí zakotvila Abramovičova jachta My Solaris, jejíž hodnota se odhaduje na 600 milionů dolarů (asi 13,5 miliardy Kč). Téměř 140 metrů dlouhá několikapatrová jachta s bazénem a přistávací plochou pro vrtulníky do Turecka dorazila zhruba týden poté, co opustila černohorský přístav Tivat. Plavidlo, které podle služby Marine Traffic pluje pod bermudskou vlajkou, v posledních dnech obeplulo řecký ostrov Kréta a poté dorazilo do tureckých vod. Superjachta byla postavena v německé loděnici a poprvé vyplula na moře začátkem loňského roku.

Podle zpravodajského portálu Ukrajinska pravda se jachtu před vplutím do tureckého přístavu krátce snažila blokovat malá loď. Na její palubě bylo 11 Ukrajinců, včetně několika dětí. Později vyšlo najevo, že se jednalo o členy mládežnického jachtařského týmu z Oděsy, kteří do Turecka přijeli na závody. Po chvíli se ke sportovcům přiblížila turecká pobřežní stráž, která je donutila protest zastavit.

Druhá z několika jachet, které miliardář Abramovič vlastní, dnes připlula do tureckého letoviska Marmaris. Jachta Eclipse, která je se 160 metry jednou z největších na světě, má hodnotu asi 700 milionů dolarů.

Evropská unie minulý týden zmrazila majetek dalších ruských oligarchů, včetně Abramoviče, majitele londýnského fotbalového klubu Chelsea. V Británii se Abramovič na sankční seznam dostal již dříve. Ruský miliardář se tak musel vzdát kontroly nad klubem, pro který se hledá nový majitel. Minulý týden Abramovič dvakrát letěl svým soukromým letadlem z Istanbulu do Moskvy, uvedl v pondělí turecký server Duvar.

Podle tureckého opozičního serveru Ahval se Abramovič snaží přesunout některá svá aktiva do Turecka, které nezavedlo vůči Rusku sankce za jeho invazi na Ukrajinu. Turecko má dobré vztahy s Ukrajinou i Ruskem a v této válce se snaží o zprostředkování mírových jednání.

Některé evropské země, jako Francie, Itálie, Španělsko či Německo, už zabavily luxusní jachty či soukromá letadla ruských oligarchů. Řada zemí také bohatým ruským podnikatelům zmrazila aktiva na bankovních účtech. Itálie minulý týden v rámci protiruských sankcí zabavila i nemovitost - luxusní vilu na Sardinii, která patří ruskému podnikateli Alexeji Mordašovovi a jejíž hodnota se odhaduje na 105 milionů eur (asi 2,6 miliardy Kč).